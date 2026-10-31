Chi Bảo khoe cơ ngơi 1,5ha tại TP.HCM: Đỉnh cao 'Eco-Resort tại gia'

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Diễn viên Chi Bảo vừa khiến cư dân mạng trầm trồ khi hé lộ không gian nghỉ dưỡng tại TP.HCM. Đây là nơi nam diễn viên thiết kế riêng để gia đình vui chơi dịp cuối tuần hoặc tụ họp bạn bè. Với tổng diện tích lên tới 1,5ha, cơ ngơi này được quy hoạch bài bản gồm sáu phòng ngủ tiện nghi, khu vực tổ chức tiệc linh hoạt cả trong nhà lẫn ngoài trời, cùng khu hậu cần riêng biệt.

Điểm nhấn của khuôn viên là hồ bơi lớn trong xanh bao quanh bởi cây xanh và các khối nhà mái ngói truyền thống. Cảm giác bình yên, mộc mạc đậm chất Nam Bộ hiện rõ qua lối đi bằng gỗ bắc ngang hồ sen súng bát ngát. Những lối đi lát gỗ uốn lượn dưới tán cây dẫn đến không gian thanh tịnh với bức tượng Phật đặt dưới gốc cây lớn. Sân vườn được chăm chút tỉ mỉ với hàng cau cao vút, thảm cỏ xanh mướt và hoa giấy rực rỡ.

Kiến trúc căn nhà là sự kết hợp giữa hiên rộng lát gạch bông hoài cổ, hệ cột gỗ và mái ngói đậm chất Đông Dương. Những hành lang với cửa lá sách sơn đen trên nền tường trắng tạo vẻ đẹp sang trọng nhưng vẫn đầy hoài niệm. Bên trong, phòng khách gây ấn tượng với hệ trần gỗ lộ khung kèo chắc chắn, tông màu vàng ấm áp cùng nội thất tinh xảo. Các khối nhà chức năng nhỏ được bao bọc bởi hệ thực vật nhiệt đới xanh tốt, mang đến không gian riêng tư và yên tĩnh tuyệt đối, còn khu sinh hoạt chung ngoài trời được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng truyền thống ấm cúng.

Trong xu hướng sở hữu không gian sinh thái ven đô của giới thượng lưu, mô hình này mang lại những giá trị cụ thể:

Triết lý kiến trúc "Sống chậm" và hòa mình vào thiên nhiên

Điểm cốt lõi của những mô hình như Tara Riverside là tôn trọng tối đa cảnh quan tự nhiên sẵn có. Thay vì bê tông hóa, các kiến trúc sư ưu tiên giữ lại hệ thống cây xanh, mặt nước, ao hồ và thảm thực vật bản địa. Việc kết hợp vật liệu truyền thống như gỗ, mái ngói đỏ, gạch bông hoài cổ cùng phong cách kiến trúc Đông Dương (Indochine) hoặc nhà vườn nhiệt đới giúp công trình giữ được nét mộc mạc, gần gũi nhưng vẫn sang trọng và bền vững.

Lợi ích đối với sức khỏe tinh thần và thể chất

Với diện tích rộng lớn cùng hệ sinh thái cây xanh và hồ sen súng giúp điều hòa không khí tự nhiên, giảm thiểu tiếng ồn và khói bụi đô thị. Về mặt gắn kết, thiết kế mở với hành lang rộng, hồ bơi và khu tiệc nướng BBQ tạo điều kiện cho gia đình quây quần, vui chơi lành mạnh thay vì dùng thiết bị điện tử. Ngoài ra, các yếu tố như lối đi uốn lượn, góc tượng Phật tĩnh lặng hay hồ sen phẳng lặng còn là liệu pháp chữa lành hiệu quả, giúp tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Những lưu ý khi thiết kế và vận hành

Với những khu đất rộng từ hàng nghìn mét vuông, việc phân khu chức năng phải hài hòa. Khu tĩnh như phòng ngủ, không gian thiền cần tách biệt với khu động như hồ bơi, khu tiệc hay bếp hậu cần (BOH) để đảm bảo sự riêng tư. Về bảo dưỡng, hệ thống mặt nước và cây xanh cần kế hoạch chăm sóc định kỳ để tránh rêu mốc hoặc muỗi trong mùa mưa. Cuối cùng, dù theo phong cách thiên nhiên nhưng công trình vẫn phải đảm bảo trang thiết bị hiện đại, hệ thống chiếu sáng thông minh và khả năng chống thấm, chống ẩm tốt do đặc thù không gian mở.