Giải trí

Cách đây 10 năm, Thủy Tiên từng khiến khán giả bất ngờ khi quyết định lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với dự án Vợ Ơi... Em Ở Đâu?. Không chỉ dừng lại ở việc tham gia thực hiện, nữ ca sĩ còn đảm nhận luôn vai trò nhà sản xuất. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc của cô khi muốn mở rộng con đường nghệ thuật bên cạnh âm nhạc.

Thủy Tiên là nữ ca sĩ, còn Công Vinh là cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam.

Màn kết hợp ngắn ngủi nhưng đầy kỳ vọng

Trong lần đầu thử sức với vai trò mới này, Thủy Tiên đã nhận được sự đồng hành từ ông xã Công Vinh. Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam góp mặt trong phim với tư cách là một vai khách mời đặc biệt. Sự xuất hiện này chủ yếu xuất phát từ mong muốn của Công Vinh trong việc ủng hộ và tiếp thêm động lực tinh thần cho bà xã.

Dù chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ, Công Vinh vẫn thu hút được sự chú ý của người xem. Chính màn kết hợp của cả hai trên màn ảnh rộng thời điểm đó đã tạo ra nhiều kỳ vọng về việc vợ chồng Thủy Tiên sẽ tiếp tục cùng nhau đồng hành trong những dự án điện ảnh tiếp theo trong tương lai.

Tuy nhiên, mọi thứ đã dừng lại sau Vợ Ơi... Em Ở Đâu?. Thủy Tiên không thực hiện thêm bất kỳ dự án phim nào với tư cách nhà sản xuất, và Công Vinh cũng không trở lại màn ảnh rộng. Mối duyên với điện ảnh của cặp đôi cuối cùng chỉ gói gọn trong một tác phẩm duy nhất.

Nỗi tiếc nuối trước sự bùng nổ của phim Việt

Thời điểm đó, việc cả hai dừng lại có lẽ không gây quá nhiều bất ngờ bởi cả hai đều có sự nghiệp riêng ở những lĩnh vực khác. Thế nhưng, sau đúng 10 năm nhìn lại, quyết định này lại để lại nhiều tiếc nuối, đặc biệt là khi chứng kiến sự phát triển vượt bậc của thị trường điện ảnh Việt trong vài năm trở lại đây.

Để thấy rõ sự khác biệt, hãy nhìn vào năm 2016, khi những bộ phim Việt đạt doanh thu trăm tỷ đồng vẫn là hiện tượng hiếm hoi. Còn hiện tại, thị trường đã chứng kiến hàng loạt tác phẩm thu về con số hàng trăm tỷ đồng. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ xuất thân từ âm nhạc, sân khấu hay truyền hình cũng đã từng bước khẳng định được vị thế ở vai trò đạo diễn và nhà sản xuất phim.

Nhìn vào thực tế này, khó tránh khỏi suy nghĩ rằng nếu Thủy Tiên và Công Vinh không sớm rời xa điện ảnh, biết đâu cả hai đã có thể tiến xa hơn rất nhiều so với thời điểm 10 năm trước. Thủy Tiên thực tế sở hữu nhiều lợi thế lớn: từ danh tiếng, khả năng sáng tác cho đến tư duy sáng tạo và kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật. Việc có Công Vinh đồng hành cũng là một điểm cộng lớn, hỗ trợ cô trong quá trình thử sức với những vai trò mới.

Những cơ hội bị bỏ lỡ

Nếu tiếp tục đầu tư, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng ê-kíp qua từng dự án, Thủy Tiên hoàn toàn có thể tạo dựng một dấu ấn riêng trong vai trò sản xuất phim. Dù không có gì đảm bảo chắc chắn về sự thành công, nhưng việc dừng lại quá sớm khiến những tiềm năng đó chưa bao giờ có cơ hội được kiểm chứng.

Điều đáng tiếc nhất là Thủy Tiên và Công Vinh đã bắt đầu hành trình điện ảnh từ khá sớm, ngay trước khi phim Việt bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất. Một thập kỷ là khoảng thời gian đủ dài để một nhà sản xuất xây dựng thương hiệu và chinh phục khán giả nếu có định hướng phù hợp.

Hiện tại, Thủy Tiên chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí và chỉ thỉnh thoảng ra sản phẩm âm nhạc. Cả cô và Công Vinh đều chưa công bố bất kỳ kế hoạch nào về việc trở lại với điện ảnh. Dĩ nhiên, mỗi nghệ sĩ đều có quyền chọn con đường phù hợp, vì điện ảnh đòi hỏi sự đầu tư khổng lồ về thời gian, công sức lẫn tài chính.

Tuy vậy, từ góc độ khán giả, cuộc chia tay này vẫn mang lại cảm giác dang dở. Tiếc không chỉ vì không được thấy cặp đôi kết hợp trên màn ảnh, mà còn vì những cơ hội quý giá mà họ có thể đã nắm bắt nếu kiên trì hơn. Khi nhìn vào những cột mốc doanh thu ấn tượng của phim Việt hiện nay, người ta lại càng chạnh lòng vì biết đâu, nếu không dừng lại vào năm 2016, họ đã có thêm một hành trình đáng tự hào bên cạnh bóng đá và âm nhạc.