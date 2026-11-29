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Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ một đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong chính ngôi nhà của mình. Thay vì vẻ ngoài lung linh trước ống kính, nữ diễn viên xuất hiện với hình ảnh giản dị, tất bật với những công việc không tên như giặt giũ, là quần áo và sắp xếp từng món đồ trong gia đình.

Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ rằng video này chính là "cuộc sống thật" của cô. Ốc Thanh Vân thừa nhận bản thân bị ám ảnh bởi sự gọn gàng, ngăn nắp đến mức có thể dọn dẹp từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Với cô, mọi đồ vật trong nhà đều phải được đặt đúng vị trí và tuyệt đối không để công việc của ngày hôm nay sang ngày mai, đặc biệt là chuyện chăm sóc quần áo cho chồng con.

Nỗi ám ảnh 'phẳng phiu' và sự đối lập với ông xã

Ốc Thanh Vân cho biết nếu không xử lý ngay, quần áo của cả gia đình sẽ rất dễ chất thành đống. Chính vì thế, toàn bộ quy trình từ giặt, phơi, là ủi cho đến phân loại và xếp đồ vào tủ đều được cô cố gắng hoàn thành trong ngày. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn con cái đi học không bị lôi thôi và chồng ra đường không mặc áo nhàu nhĩ, mọi thứ phải luôn thơm phức và phẳng phiu.

Khối lượng công việc nhà chiếm phần lớn quỹ thời gian của nữ diễn viên. Cô có thể dành hàng giờ để rửa chén hoặc sắp xếp gian bếp đến đêm muộn. Ốc Thanh Vân hài hước chia sẻ mình đã dành nửa cuộc đời cho việc dọn dẹp, và thời gian cô làm việc nhà cũng tương đương với thời gian cô livestream.

Sự ngăn nắp này tạo nên một sự đối lập thú vị với ông xã Trí Rùa. Trong khi vợ cực kỳ chú trọng sự chỉn chu thì chồng lại thoải mái hơn trong sinh hoạt. Ốc Thanh Vân đùa rằng chồng bày biện đến đâu thì cô sẽ theo sau dọn dẹp đến đó.

Dọn dẹp là cách để 'chữa lành' và giáo dục con cái

Thói quen này không chỉ gói gọn trong ngôi nhà tại Việt Nam. Dù là khi sang Úc, đi du lịch, công tác hay lưu trú tại khách sạn, Ốc Thanh Vân vẫn duy trì nếp sống chỉn chu. Đối với nữ diễn viên, dọn dẹp không đơn thuần là việc nhà mà là cách để cảm thấy thoải mái và cân bằng tinh thần. Cô đúc kết quan điểm sống của mình là: "Gọn gàng là lý tưởng, dọn dẹp là chữa lành".

Ốc Thanh Vân tin rằng không gian sống sạch sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tinh thần của các thành viên trong gia đình, đồng thời đề cao vai trò của người phụ nữ trong việc vun vén tổ ấm. Không chỉ tự mình thực hiện, cô còn dạy các con ý thức giữ gìn vệ sinh, tôn trọng không gian chung và cư xử đúng mực khi đến nhà người khác để không gây phiền hà. Theo cô, sự chăm chỉ và khả năng sắp xếp không gian sống là những phẩm chất đáng quý.

Những thay đổi trong cuộc sống tại Úc và hành trình trở về

Cuối năm 2023, NSƯT Ốc Thanh Vân đưa ba con sang Úc sinh sống và học tập, chấp nhận tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật ổn định tại Việt Nam để đồng hành cùng con. Tại đây, lịch trình biểu diễn dày đặc được thay thế bằng thời gian chăm sóc con cái, nấu ăn, giặt giũ, đưa đón con đi học. Ngoài ra, cô còn dạy yoga, kinh doanh trực tuyến, tự đóng gói và giao hàng cho khách.

Do ông xã Trí Rùa chủ yếu ở Việt Nam để lo công việc, Ốc Thanh Vân phải tự quán xuyến mọi việc gia đình. Cô thừa nhận cuộc sống nơi xứ người mang lại không ít áp lực khi phải cân bằng giữa việc chăm con, kinh doanh và nỗi nhớ nghề.

Đến tháng 12/2024, sau khoảng một năm ở Úc, Ốc Thanh Vân quyết định đưa ba con trở về Việt Nam lâu dài vì mong muốn gia đình sum họp và nỗi nhớ sân khấu. Sau khi về nước, cô nhanh chóng trở lại với nhịp sống quen thuộc, tham gia các dự án điện ảnh, chương trình truyền hình và sân khấu kịch, đồng thời tiếp tục kinh doanh và chăm sóc gia đình. Trong năm 2026, nữ nghệ sĩ gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với dự án Heo năm móng và có một chuyến đi ngắn ngày cùng gia đình trở lại Úc vào mùa hè.