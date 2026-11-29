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Chí Trung vừa tặng bó cúc hoạ mi cho bạn gái kém 17 tuổi trong một buổi hẹn hò tại nhà hàng. Trong không gian lãng mạn, doanh nhân Ý Lan cười hạnh phúc với bó hoa trên tay và chia sẻ ngắn gọn: "Lên phố giải ngố". Khoảnh khắc ngọt ngào này cũng nhận được lời khen "Lãng mạn quá đi" từ NSND Lan Hương.

Được biết, Chí Trung và Ý Lan công khai hẹn hò từ năm 2020 và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình cảm. Kể từ khi nghỉ hưu, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian cùng bạn gái đi du lịch cả trong và ngoài nước.

Trong khi đó, Viện trưởng Khánh Thi được chồng trẻ bế tạo dáng trên biển lúc hoàng hôn. Kiện tướng dancesport Phan Hiển không ngần ngại thể hiện tình cảm với vợ, kèm theo câu đùa vui rằng nhìn vợ thì thấy đói.

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi kiện tướng dancesport nổi tiếng, khởi đầu từ mối quan hệ cô trò lệch nhau 11 tuổi. Cặp đôi tổ chức đám cưới tại TPHCM vào tháng 12/2022 và hiện đang có 3 con.