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Trong tập 6 của chương trình Quán Nhà Haha phát sóng tối 28/11, Binz lần đầu tiên góp mặt và hội ngộ cùng dàn cast tại một quán ăn mới. Địa điểm lần này là xóm Hoài Khao, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, nơi có 34 hộ người Dao Tiền đang sinh sống.

Nam rapper thú nhận mình cảm thấy có chút hồi hộp khi tham gia. Để chuẩn bị tốt nhất, anh mong muốn các thành viên trong nhóm hướng dẫn kỹ về những quy tắc, phong tục của người dân địa phương, cũng như lưu ý những điều nên tránh trong quá trình giao tiếp.

Sự xuất hiện của Binz đã gây bất ngờ lớn cho cả nhóm. Bùi Công Nam không nhịn được mà trêu đàn anh: "Anh dám lừa em là không tham gia chương trình à?". Trong khi đó, Duy Khánh lại bày tỏ sự hào hứng khi nói: "Có anh là vui rồi".

Từ thợ chụp ảnh thành phụ bếp

Ban đầu, Bùi Công Nam giao cho Binz nhiệm vụ chụp ảnh. Tuy nhiên, sau đó nam rapper đã trực tiếp vào bếp để phụ giúp sơ chế nguyên liệu. Cùng lúc đó, các thành viên khác cũng chia nhau làm việc hết công suất: Duy Khánh giã tỏi, Rhymastic đảm nhận việc rửa rau, Bùi Công Nam chuẩn bị sốt chanh dây và Jun Phạm là người đứng bếp chính.

Chặng dừng chân tại Cao Bằng lần này là một thử thách thực sự đối với nhóm. Thay vì có sự hỗ trợ thường xuyên từ gia đình chủ nhà như trước, lần này họ phải tự vận hành quán ăn. Cả nhóm tự mình lên thực đơn, chuẩn bị các món ăn và trực tiếp phục vụ khách hàng.

Trải nghiệm văn hóa người Dao Tiền

Để hỗ trợ nhóm hòa nhập, gia đình anh Nhất và chị Hạnh đã giới thiệu cho họ về những bộ trang phục truyền thống, nghề chạm bạc cùng tập quán sinh hoạt đặc trưng của người Dao Tiền. Bên cạnh đó, gia đình cũng dạy cho các thành viên một số từ giao tiếp cơ bản của địa phương.

Quán Nhà Haha là hành trình trải nghiệm cuộc sống, nấu nướng và vận hành quán ăn tại nhiều vùng miền của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm cùng các khách mời và người dân địa phương. Chương trình hiện đang phát sóng vào lúc 20h30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3.

Ai mà ngờ được hình ảnh Binz đứng sơ chế nguyên liệu lại 'cuốn' đến thế này nhỉ?