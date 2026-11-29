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Running Man Vietnam 2026 vừa chính thức ghi nhận tổng cộng hơn 2,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng số. Sức nóng của chương trình thể hiện rõ nhất trên YouTube khi toàn bộ 16 tập của mùa này đều nhanh chóng vượt mốc 10 triệu lượt xem.

Đặc biệt, tập 14 là "siêu phẩm" về lượt tương tác khi chỉ mất 10 phút sau khi kết thúc công chiếu để đạt 1 triệu lượt xem. Lượng người xem cùng lúc (CCU) của tập này cũng chạm mốc cao nhất với 285.000 người. Từ những màn tranh tài kịch tính đến các khoảnh khắc hài hước, chương trình tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự chia sẻ của cộng đồng Runnie và những thảo luận sôi nổi về dàn thành viên cũng như khách mời trên mạng xã hội.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay chính là sự gắn kết của đội hình 7 người bao gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P. Sự tung hứng tự nhiên và màu sắc riêng của mỗi thành viên đã tạo nên sức hút lớn đối với khán giả. Sau khi tập cuối phát sóng ngày 15/11/2026, nhiều người xem đã bày tỏ mong muốn giữ nguyên đội hình này cho mùa tiếp theo.

Theo CafeF, tối 26/11, dàn thành viên đã hội ngộ tại TP.HCM để ra mắt phiên bản điện ảnh mang tên "Về nhà". Tuy nhiên, Trấn Thành lại vắng mặt vì phải sang Mỹ làm MC cho concert Say Hi. Trên trang cá nhân, nam MC hài hước chia sẻ mình phải đi mưu sinh và chúc bộ phim thành công.

Cũng theo VnExpress, Quân A.P và bạn gái Lê Khanh đã lần đầu cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ tại sự kiện này kể từ khi công khai hẹn hò vào tháng 10. Cặp đôi chia sẻ họ đã quen nhau 14 năm từ thời học sinh. Lê Khanh từng là khách mời trong tập 14 phát sóng cuối tháng 10, nơi ê-kíp dàn dựng một đám cưới giả định cho cả hai. Quân A.P cho biết anh học được tính kỷ luật và sự đúng giờ từ Trấn Thành, đồng thời cảm thấy dạn dĩ và hài hước hơn khi tham gia show.

Tại buổi ra mắt, các thành viên Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn và Quang Trung đều cảm thấy bồi hồi khi mùa bốn sắp kết thúc. Theo VnExpress, chương trình đang được đề cử ở hai hạng mục tại Vietnam iContent 2026, và kết quả sẽ được công bố vào tối 11/12 tại TP.HCM.