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Bích Phương vừa chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng tại Maldives. Nữ ca sĩ chọn cho mình bộ bikini màu xanh nhạt phối cùng khăn sarong xanh ngọc, tạo nên một tổng thể vừa phóng khoáng vừa nữ tính giữa khung cảnh biển nhiệt đới. Ở tuổi 37, Bích Phương nhận về cơn mưa lời khen nhờ vóc dáng nóng bỏng và phong cách ngày càng gợi cảm, đúng chuẩn nhan sắc "chín muồi" của tuổi U40.

Đặc biệt, chuyến đi lần này không chỉ có một mình mà còn có sự đồng hành của Tăng Duy Tân cùng nhóm bạn thân. Những ngày gần đây, cả hai liên tục đăng tải hình ảnh và video về chuyến du lịch, khiến khán giả không khỏi chú ý vì những khoảnh khắc cực kỳ tình tứ.

Từ cô nhân viên ngân hàng đến ngôi sao Vpop

Ít ai biết rằng trước khi trở thành ngôi sao, Bích Phương từng có một hành trình đầy thăng trầm. Sinh năm 1989 tại Quảng Ninh, cô tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, chuyên ngành thanh nhạc. Dù khao khát ca hát nhưng con đường vào showbiz không hề trải hoa hồng. Năm 2008, cô tham gia Vietnam Idol nhưng bị loại ngay từ vòng tuyển chọn. Phải đến hai năm sau, cô mới trở lại cuộc thi và lọt vào Top 7 chung cuộc.

Sau cuộc thi, Bích Phương từng có thời gian làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội với vị trí thư ký. Với mức thu nhập khoảng 6-6,5 triệu đồng mỗi tháng, cô có một công việc văn phòng ổn định, nhưng chính cô nhận ra mình không hề phù hợp với môi trường này. Quyết tâm theo đuổi đam mê, cô nghỉ việc và chuyển vào TP HCM tìm cơ hội. Năm 2011, ca khúc "Có khi nào rời xa" chính thức đưa tên tuổi cô đến với khán giả, mở đường cho hàng loạt hit sau này như "Rằng em mãi ở bên", "Gửi anh xa nhớ", "Bùa yêu", "Đi đu đưa đi", "Một cú lừa" và "Nâng chén tiêu sầu". Đến năm 2025, cô tiếp tục gây ấn tượng khi lọt đội hình Best5 chương trình "Em xinh say hi" cùng Phương Mỹ Chi, Lyhan, Orange và Lamoon.

Cuộc lột xác về nhan sắc và phong cách

Nhìn vào vẻ ngoài hiện tại, khó ai tin được Bích Phương từng có thời kỳ khiến khán giả ngạc nhiên vì sự thay đổi. Những tấm hình từ thời Vietnam Idol 2010 cho thấy cô có gương mặt bầu, làn da ngăm và vóc dáng đầy đặn. Chính vì cảm thấy ám ảnh với hình ảnh vóc dáng đầy đặn khi lên hình, nữ ca sĩ đã quyết định thay đổi chế độ ăn uống để cải thiện ngoại hình.

Việc giảm cân thành công giúp gương mặt Bích Phương thon gọn hơn, vóc dáng thanh mảnh, từ đó cô có thể tự tin diện những bộ đồ gợi cảm, hiện đại. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ mình từng can thiệp thẩm mỹ bằng cách sửa mũi và cằm.

Sau nhiều năm, Bích Phương đã định hình được phong cách thời trang riêng, biết cách tôn lên hình thể phù hợp với từng hoàn cảnh. Trên sân khấu, cô ưu tiên váy ôm, thiết kế trễ vai hoặc cổ yếm với những đường cắt tinh tế. Trong đời thường, cô linh hoạt biến hóa giữa phong cách tối giản, trẻ trung và những bản phối có điểm nhấn, vừa thanh lịch nhưng không thiếu những bộ cánh táo bạo.

Chuyện tình với Tăng Duy Tân

Chuyện tình cảm giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân cũng là tâm điểm chú ý trong thời gian dài. Cả hai vướng tin đồn hẹn hò từ giữa năm 2024 sau nhiều lần xuất hiện chung và hợp tác âm nhạc, dù thời gian đầu họ khá kín tiếng với truyền thông.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 4/2026, khi Tăng Duy Tân công khai đăng ảnh nắm tay Bích Phương trong chuyến du lịch tại Huế với lời nhắn: "Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra". Đây được coi là dấu mốc xác nhận tình cảm của cặp đôi. Kể từ đó, họ thoải mái xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện và chuyến đi, tiêu biểu là chuyến nghỉ dưỡng tại Côn Đảo vào tháng 5/2026. Gần đây nhất, cặp đôi còn cùng góp mặt trong chương trình "Ca sĩ mặt nạ", nơi họ thoải mái tương tác và nhận những lời trêu chọc từ đồng nghiệp.