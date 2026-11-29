Giải trí

Nhật Kim Anh là nữ diễn viên và doanh nhân, người vừa có màn trở lại màn ảnh sau khoảng 3 đến 4 năm yên ắng. Cô từng đóng những vai bi đát trong các bộ phim như Tiếng sét trong mưa hay Lưới trời.

Chấp nhận vai phụ để tìm cảm xúc

Nhật Kim Anh cho biết ban đầu cô chưa sẵn sàng trở lại với dự án điện ảnh. Tuy nhiên, vì nhà sản xuất Tâm Tường và Jack Carry On đã có nhiều buổi gặp riêng, tha thiết mời cô nhận vai nên nữ diễn viên mới đồng ý. Khi đọc kịch bản, cô có chút suy nghĩ và chùng lại vì nhân vật bà Hạnh chỉ là tuyến nhân vật phụ. Thế nhưng, cô nhận thấy vai diễn này có nhiều lát cắt tâm lý thú vị.

Đối với Nhật Kim Anh, việc nhận vai nhiều hay ít, vai lớn hay nhỏ không quan trọng bằng việc diễn viên có đem đến cảm xúc và truyền tải được nội dung bộ phim cho người xem hay không. Khi được hỏi vì sao đạo diễn và nhà sản xuất lại chọn mình trong khi nhiều diễn viên khác cũng có thể diễn được những cảnh này, cô cho biết mọi người thực sự mong muốn có sự góp mặt của cô trong phim. Cô tự tin mình có thể đảm đương được vai diễn này vì trước đây từng đóng những vai còn bi đát và khủng khiếp hơn nhiều.

Áp lực từ kinh doanh đến trường quay

Để vào vai mẹ Hạnh, Nhật Kim Anh phải đầu tư kỹ về hình ảnh như hóa trang da đen, làm răng xấu hơn và đi khom như người già. Việc quay lại với nhịp sống trường quay khiến cô không có nhiều thời gian ở bên con, thường phải đi từ sớm và về khi con đã ngủ.

Khi so sánh giữa làm nghệ thuật và kinh doanh, cô khẳng định kinh doanh vất vả hơn vì dù không tốn sức tay chân nhưng lại rất nhức đầu và cực trí óc. Ngược lại, làm nghệ thuật thì vất vả theo kiểu thức khuya dậy sớm. Cô cũng lên tiếng phủ nhận những bình luận cho rằng mình tham gia Mẹ Mìn để tranh thủ quảng cáo cho thương hiệu cà phê cá nhân. Nhật Kim Anh khẳng định mình tham gia với vai trò diễn viên và không liên quan đến kinh doanh trong dự án này, dù không loại trừ khả năng sẽ đầu tư phim trong tương lai.

Đối mặt với định kiến "lạc thời" trong âm nhạc

Không chỉ điện ảnh, Nhật Kim Anh cũng chia sẻ về những sản phẩm âm nhạc gần đây. Cô thừa nhận cảm thấy buồn khi nhận những bình luận cho rằng âm nhạc của mình là "sến" hoặc "không hợp thời". Tuy nhiên, cô chấp nhận điều này vì tự xác định mình là một ca sĩ giải trí, không phải giọng ca quá hay hay đặc biệt. Cô hiểu rõ vị trí của mình và chấp nhận việc thị hiếu khán giả hiện nay đã thay đổi, họ thích những gì cao siêu hơn.

Hiện tại, cô không còn làm nghề để tìm kiếm hào quang mà làm vì niềm đam mê và mong muốn cống hiến món ăn tinh thần cho những người yêu thương mình. Cô đón nhận mọi góp ý từ những khán giả khó tính để cố gắng hoàn thiện hơn trong các sản phẩm sau.

Tín hiệu vui cho những dự án sắp tới

Việc trở lại với Mẹ Mìn đã tạo ra một cú hích khiến Nhật Kim Anh nhận được rất nhiều lời mời đóng phim. Hiện cô đang có 4 lời mời cho các dự án điện ảnh khác. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết vẫn đang trong quá trình đọc kịch bản và lựa chọn kỹ lưỡng nên chưa thể chia sẻ chi tiết. Cô cảm thấy đáng mừng khi sau một thời gian dài vắng bóng, khán giả vẫn dành sự yêu thương và đồng hành cùng mình.