Giải trí

Ngày 28/11, phim "Trại giam hạnh phúc" chính thức vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp. Với thành tích này, Cục Điện ảnh đã trao giấy vinh danh cho bộ phim vì những đóng góp trên phòng vé.

Đạo diễn Trung Lùn (tên thật là Nhật Trung) là người đứng sau thành công của phim. Trước đó, anh từng thực hiện hai dự án "Làm giàu với ma" phần một và hai theo phong cách hài hước để ưu tiên tính thương mại. Với "Trại giam hạnh phúc", anh quyết định thay đổi hoàn toàn để kể một câu chuyện tâm đắc về tình người và lòng tử tế giữa nghịch cảnh.

Không mặn mà với những con số

Khi được hỏi về hiệu ứng của phim, đạo diễn Trung Lùn chia sẻ anh không quá bận tâm đến doanh thu vì đó là việc của nhà sản xuất. Thậm chí nếu phim chạm mốc 300 hay 400 tỷ đồng, anh vẫn thấy bình thường. Điều khiến anh hạnh phúc nhất là những giọt nước mắt lặng lẽ của khán giả và đồng nghiệp khi xem phim.

Anh vui khi nhận được đánh giá đây là phim tốt nhất trong ba dự án điện ảnh mình từng làm. Nhiều người xem xong còn nhắn tin hỏi vui xem có thật anh là đạo diễn không vì phong cách quá khác biệt so với hai phim trước. Ý tưởng về bộ phim đã được ấp ủ từ ba năm trước, dù lúc đó anh khá lo lắng vì đề tài này gần như chưa ai tiếp cận trong điện ảnh và sợ khó kiểm duyệt.

Chuyện hậu trường và những chi tiết 'đắt'

Để xây dựng kịch bản, đạo diễn Trung Lùn dựa trên quan sát của bản thân ở tuổi 56, kết hợp gặp gỡ các chiến sĩ công an và chuyên gia nghiệp vụ trong trại giam. Anh còn đọc chia sẻ của các cựu tù nhân trên mạng xã hội để tìm hiểu cách sinh hoạt, ứng xử. Từ đó, phim xuất hiện những chi tiết như quy tắc bất thành văn khi đàn em nhường miếng ngon cho "anh lớn" là nhân vật Chính (do Tiến Luật đóng) hoặc cách các phạm nhân tổ chức sinh nhật cho nhau.

Phim không tái hiện toàn bộ cuộc sống trong tù mà mượn bối cảnh phòng giam số 9 để đặc tả tâm lý những người lạc lối. Nhân vật chính là thầy giáo Phúc (Tuấn Trần đóng) – người phạm sai lầm vì phút nông nổi nhưng đã giúp những phạm nhân khác tìm lại niềm tin. Đồng hành cùng Phúc là quản giáo Tú (Ma Ran Đô đóng), người đóng vai trò cảm hóa các phạm nhân. Thông qua đó, phim cũng gửi gắm thông điệp răn đe người trẻ về hậu quả từ những quyết định sai lầm.

Bài toán về bối cảnh và kỹ xảo

Vì khó tiếp cận trại giam thật, ê-kíp đã quyết định dựng bối cảnh trong một nhà kho ở quận 9 (cũ). Quá trình xây dựng buồng giam mất khoảng 20 ngày, đạt độ giống thực tế 80% để đảm bảo không gian cho thiết bị ánh sáng và máy quay. Đạo diễn đặc biệt cảm ơn D.O.P Bob Nguyễn vì đã giúp những khung hình giàu chất điện ảnh, tránh việc phim bị biến thành dạng sitcom hay truyền hình do không gian bốn bức tường gò bó. Ngoài ra, các cảnh phạm nhân chơi thể thao cũng được quay tại một khu vực bỏ hoang ở Vũng Tàu.

Để tái hiện Sài Gòn những năm 2000, ê-kíp đã tìm những con hẻm cũ, ngôi nhà cổ tại quận 6 (cũ), gõ cửa từng nhà để xin ghi hình và đưa các loại xe cũ vào. Về mặt kỹ xảo, VFX được sử dụng để xóa bảng hiệu, nhà cao tầng tại hồ Con Rùa nhằm làm cũ công trình cho đúng chất thập niên 2000. Đạo diễn khẳng định không dùng AI vì cho rằng số đông khán giả hiện nay vẫn chưa chấp nhận công nghệ này.

Tiêu chí chọn bạn diễn

Việc tiếp tục chọn Tuấn Trần cho vai chính sau hai phim "Làm giàu với ma" khiến nhiều người thắc mắc. Tuy nhiên, đạo diễn Trung Lùn ưu tiên những cộng sự có đạo đức tốt vì tin rằng diễn xuất có thể đào tạo được. Anh đánh giá cao sự tử tế của Tuấn Trần khi nam diễn viên chủ động yêu cầu dời lịch quay để có thêm thời gian đào sâu nhân vật và sẵn sàng quay bổ sung một tháng sau khi phim kết thúc mà không làm phá raccord.

Một đạo diễn không nhìn vào tiền mà nhìn vào nước mắt khán giả, nghe thôi đã thấy "vibe" nghệ sĩ thực thụ rồi, đúng không cả nhà?