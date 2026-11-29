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Tối 27-11, Sơn Tùng M-TP chính thức tung teaser cho MV Supercar. Video dài 22 giây này tập trung hoàn toàn vào phần nhìn với hình ảnh nam ca sĩ ngồi trên một chiếc xích lô, xung quanh là những mẫu siêu xe sang trọng. Điều đáng nói là teaser này hoàn toàn 'im lặng' khi không hề tiết lộ giai điệu, ca từ hay thậm chí là ngôn ngữ của ca khúc sắp tới.

Chiến dịch 'xích lô' gây sốt

Để chuẩn bị cho Supercar, Sơn Tùng M-TP đã triển khai một chiến dịch quảng bá lấy chiếc xích lô làm hình ảnh chủ đạo. Mọi chuyện bắt đầu từ tối 22-11 khi nam ca sĩ đồng loạt thay ảnh đại diện trên các mạng xã hội bằng hình ảnh một chiếc xích lô màu đỏ, .

Đến ngày 23-11, một mô hình xích lô khổng lồ cao hơn 2m bất ngờ xuất hiện trước Bưu điện TP.HCM. Trên thân xe, người ta thấy nghệ danh Sơn Tùng M-TP cùng tên những bài hát anh từng phát hành. Sự xuất hiện của mô hình này đã tạo nên một cơn sốt, thu hút rất nhiều bạn trẻ và du khách đến check-in, chụp ảnh.

Ngày 25-11, 'Sếp' tiếp tục tung poster cho Supercar với hình ảnh ngồi trên xích lô, tay cầm ly trà đá và phía sau là ba chiếc siêu xe. Sự tương phản cực gắt giữa chiếc xích lô bình dân và dàn siêu xe đắt đỏ đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng trước khi teaser chính thức lộ diện.

Truy tìm bối cảnh và phản ứng của fan

Ngay khi teaser ra mắt, các 'thám tử' mạng đã nhanh chóng soi ra những điểm tương đồng giữa bối cảnh trong video với Sono Felice Equestrian Club tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Đây là câu lạc bộ cưỡi ngựa cao cấp thuộc khu nghỉ dưỡng Vivaldi Park với kiến trúc châu Âu cổ điển, từng xuất hiện trong phim truyền hình Quân vương bất diệt, MV Ice On My Teeth của ATEEZ và photobook Me, Myself, and V Veautiful Days của V BTS.

Tuy nhiên, thay vì bàn về bối cảnh, nhiều khán giả lại tập trung 'cà khía' thời lượng của teaser. Việc 10 giây đầu bị cho là chỉ dành cho logo khiến một số người cảm thấy hụt hẫng. Dưới bài đăng, các bình luận như "Mở đầu hết 10 giây rồi sếp ơi" hay "Teaser nào mà ông chả cho cái logo hết nửa rồi" xuất hiện dày đặc. Dù vậy, vẫn có bình luận cho rằng phong cách này quá khác biệt, không đi vào lối mòn, và có người dự đoán đây sẽ là MV flex nhiều nhất của Sơn Tùng.

Sự thay đổi trong cách quảng bá

Nhìn lại chiến dịch cho Come My Way phát hành tháng 5-2026 (sau gần hai năm kể từ MV Đừng làm trái tim anh đau), Sơn Tùng M-TP từng gây chú ý bằng cách tung ra nhiều manh mối rời rạc như ẩn bài đăng Instagram, thay ảnh đại diện bằng mặt nạ gỗ hay xuất hiện hình ảnh trên các màn hình LED tại TP.HCM. Sau đó, anh công bố dự án có sự tham gia của rapper người Mỹ Tyga.

Với Supercar, nam ca sĩ chọn cách tiếp cận tập trung hơn khi sử dụng hình ảnh xích lô xuyên suốt từ mạng xã hội, mô hình đời thực cho đến poster và teaser để tạo điểm nhận diện chính. Hiện tại, người hâm mộ đang rất tò mò không biết màu sắc âm nhạc lần này sẽ là gì, cũng như ca khúc mới sẽ được thể hiện như thế nào.

MV Supercar dự kiến sẽ chính thức phát hành vào lúc 20h ngày 3-12. Hy vọng là lúc ra MV thật thì 'Sếp' sẽ bớt dành thời gian cho logo để anh em mình còn được nghe nhạc!