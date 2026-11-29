Giải trí

Sau một thời gian tạm ngưng, Kim Hiền chính thức thông báo quay trở lại với công việc bán yến sào tại Mỹ. Điều đáng chú ý là lần này cô không còn đóng vai trò trung gian bán hàng qua đối tác như trước, mà quyết định hợp tác trực tiếp với nhà sản xuất để tự kinh doanh. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến những khách hàng vẫn luôn quan tâm, hỏi thăm và tin tưởng cô trong suốt thời gian qua.

Để duy trì kết nối với người hâm mộ dù đã rời xa màn ảnh Việt nhiều năm, Kim Hiền hiện dành tâm huyết phát triển kênh YouTube riêng. Tại đây, cô thường xuyên đăng tải các vlog chia sẻ về nhịp sống thường nhật, những chuyến du lịch, khám phá các điểm đến mới và trải nghiệm ẩm thực tại nhiều nhà hàng khác nhau. Những nội dung gần gũi, chân thực về đời sống hằng ngày đã trở thành cầu nối giúp cô giữ tương tác với khán giả.

Chấm dứt cuộc hôn nhân 8 năm

Đầu năm 2026, Kim Hiền xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn với doanh nhân Andy Lê sau gần 8 năm chung sống. Thực tế, cặp đôi đã ly thân từ tháng 5/2023, cũng là thời điểm Kim Hiền nộp đơn xin ly hôn. Đến ngày 17/7/2025, tòa án bang California chính thức đưa ra phán quyết chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Kim Hiền và chồng cũ có chung một con gái. Theo quyết định từ tòa án, cả hai sẽ chia sẻ quyền giám hộ pháp lý và cùng nhau tham gia quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến phúc lợi, y tế cũng như giáo dục của con gái.

Hành trình trở về quê nhà

Tháng 8/2026, Kim Hiền gây chú ý khi trở về Việt Nam sau khoảng 11 năm sinh sống tại Mỹ. Thay vì chọn những điểm du lịch sầm uất, cô chọn một hành trình đầy hoài niệm khi ghé thăm những nơi gắn liền với ký ức gia đình và tuổi thơ tại TP.HCM. Nữ diễn viên đã tìm về khu vực quanh ngôi nhà cũ từng ở cùng mẹ, đồng thời dạo qua những tuyến phố và hàng quán thân quen.

Từ ngôi sao màn ảnh đến cuộc sống định cư

Kim Hiền sinh năm 1982 tại TP.HCM, bắt đầu với nghệ thuật từ khi còn nhỏ và sớm trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình qua các vai trò dẫn chương trình, người mẫu và diễn xuất. Khán giả khó quên những vai diễn của cô trong các bộ phim như Dốc Tình, Ngũ Quái Sài Gòn, Mùi Ngò Gai, Gia Đình Phép Thuật và đặc biệt là vai Út Ráng trong Hương Phù Sa.

Trong đời tư, năm 2010, cô kết hôn với một DJ và có con trai đầu lòng tên Sonic, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng hai tháng. Đến năm 2014, cô kết hôn lần hai với doanh nhân Việt kiều Andy Lê. Năm 2015, cô đưa con trai sang Mỹ định cư và sinh thêm bé gái Yvona trước khi cả hai quyết định chia tay sau hành trình 8 năm gắn bó. Sau khi sang Mỹ, Kim Hiền dần rút lui khỏi nghệ thuật để tập trung chăm sóc tổ ấm.