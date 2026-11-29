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Concert Skynote 2026 - The Reflection Day 2 của Quốc Thiên đã diễn ra vào tối 29/11 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC). Sự kiện thu hút hơn 10.000 khán giả cùng sự góp mặt của đông đảo bạn bè thân thiết là các nghệ sĩ nổi tiếng đến cổ vũ nam ca sĩ.

Hòa Minzy là ca sĩ và diễn viên, từng giành quán quân cuộc thi Star Academy Vietnam mùa đầu tiên.

Hòa Minzy gây sốt với outfit 'giản dị' nhưng túi không hề giản dị

Để ủng hộ đồng nghiệp, Hòa Minzy đã lặn lội từ Bắc Ninh lên Hà Nội dự chương trình. Dù chọn cho mình một bộ trang phục giản dị, nhưng điểm nhấn khiến dân tình không thể ngó lơ chính là chiếc túi Hermes Birkin trị giá hàng trăm triệu đồng mà cô phối cùng. Ngồi tại hàng ghế SVIP, nữ ca sĩ “Bắc Bling” đã có một đêm thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa khi "quẩy" hết mình trong suốt concert.

Cô đặc biệt tâm đắc với nhiều tiết mục, nhất là màn song ca giữa Quốc Thiên và Cheng trong bài ‘Zung Zăng Zung Zẻ’ mang đậm màu sắc dân gian. Vì quá thích thú, Hòa Minzy không ngừng vỗ tay và dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc trình diễn của hai nam ca sĩ.

Thời tiết Hà Nội lạnh khiến nhiều khách mời "khốn đốn"

MC Thanh Thanh Huyền quấn khăn, run rẩy vì lạnh khi xem concert ở sân khấu ngoài trời. Cô thừa nhận bản thân không ngờ thời tiết lại lạnh đến vậy nên chưa chuẩn bị trang phục phù hợp để đối phó.

Trong khi đó, chính nam ca sĩ Quốc Thiên cũng lên tiếng hỏi xem có ai sẵn lòng chia sẻ chút hơi ấm và một cái ôm cho đỡ lạnh hay không. Độ Mixi đã ôm chầm lấy nam ca sĩ.

Sự ủng hộ ấm áp từ các nghệ sĩ tiền bối

Không khí buổi diễn càng thêm đặc biệt với sự xuất hiện bất ngờ của NSND Tự Long. Nam nghệ sĩ mang theo một lẵng hoa rất lớn do vợ và các con gửi tặng, cho biết cả gia đình đều yêu thích giọng hát của Quốc Thiên. Để bày tỏ tình cảm với đàn em trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, NSND Tự Long còn ngẫu hứng hát một điệu chèo ngay tại sự kiện.

Đồng hành cùng hai con trai, NSND Xuân Bắc cũng đến cổ vũ cho Quốc Thiên. Điểm đáng yêu nhất là con trai anh - Bi Béo - còn chuẩn bị sẵn card bo góc để tặng và bày tỏ mong muốn được gặp nam ca sĩ sau khi chương trình kết thúc. Khi được mời lên sân khấu, NSND Xuân Bắc chia sẻ anh rất yêu thích giọng hát của Quốc Thiên và cảm thấy mừng vì khán giả hiện nay cổ vũ nhiệt tình cho những chương trình nghệ thuật chất lượng.

Đúng là đi xem concert mà gặp toàn 'siêu sao' thế này thì chủ show đúng là có số hưởng rồi, còn bạn thấy chiếc túi của Hòa Minzy có quá đỉnh không?