Đời sống

Có những món ăn chúng ta vẫn ăn hằng ngày một cách vô thức mà chẳng bao giờ thắc mắc chúng bắt đầu từ đâu hay tại sao lại hot đến thế. Đôi khi đó là kết quả của những sự tình cờ, nhu cầu cấp bách hoặc thậm chí là một sự cố không ai ngờ tới.

Điển hình là món salad Caesar. Nghe tên thì có vẻ đậm chất Ý, nhưng thực ra câu chuyện lại dẫn chúng ta đến Mexico. 'Cha đẻ' của món này là Caesar Cardini, một chủ nhà hàng người Ý tại Tijuana. Món salad này gây sốt nhờ sự kết hợp độc đáo giữa xà lách, phô mai parmesan, bánh mì croutons và sốt dressing.

Còn pizza, dù giờ đây xuất hiện ở mọi ngóc ngách trên thế giới, nhưng hình hài hiện đại của nó lại gắn liền với vùng Naples. Từ một món ăn đơn giản với đế bột, cà chua và vài nguyên liệu cơ bản, pizza đã tiến hóa thành một 'vũ trụ' ẩm thực với vô số biến tấu khác nhau.

Từ món ăn xa xỉ đến món quà vặt quốc dân

Khoai tây chiên thì không cần nói nhiều, những miếng khoai vàng ruộm, giòn tan đã trở thành món ăn kèm phổ biến nhất thế giới với đủ mọi phiên bản tùy theo từng quốc gia và nền ẩm thực.

Với kem, hiện tại bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng trong phần lớn lịch sử, đây từng là sản phẩm xa xỉ gắn với sự xa xỉ. Phải đợi đến khi công nghệ làm lạnh phát triển và quy trình sản xuất tiến bộ, kem mới dần trở nên bình dân và trở thành món tráng miệng yêu thích của mọi nhà.

Cuối cùng là chocolate. Ngày nay chúng ta quen với những thanh kẹo ngọt ngào hay bánh dessert, nhưng khởi đầu của nó lại khác xa. Những dạng đồ uống cacao đầu tiên có vị rất đắng và thường được pha cùng gia vị. Phải rất lâu sau đó, loại chocolate ngọt mà chúng ta mê mẩn ngày nay mới xuất hiện.

Lần tới nếu có gọi một chiếc pizza, ăn salad Caesar hay bóc một thanh chocolate, hãy nhớ rằng đằng sau những hương vị bình thường là những câu chuyện cực kỳ thú vị. Đó chính là điều hay ho nhất của ẩm thực: mỗi món ăn đều có một câu chuyện để kể. Bạn có tin là món ruột của mình cũng có 'gia phả' ly kỳ như vậy không?