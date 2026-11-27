Giải trí

Một tài khoản mạng xã hội mới đây đã gây xôn xao khi bình luận rằng cựu tiền đạo Lê Công Vinh đã chia tay ca sĩ Thủy Tiên. Thay vì chọn cách im lặng hay lên tiếng đính chính một cách nghiêm trọng, Thủy Tiên đã trực tiếp đáp lại bằng một câu hỏi ngược đầy hài hước: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”.

Cách phản hồi ngắn gọn và pha chút trêu đùa này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Có thể thấy, dù từng nhiều lần là tâm điểm của những lời bàn tán về đời tư, Thủy Tiên vẫn giữ được phong thái ung dung và có cách đối diện riêng, biến một tình huống nhạy cảm thành một màn tương tác thú vị với cộng đồng mạng.

Tình cảm của khán giả là tài sản quý giá nhất

Đáng chú ý, sau màn đáp trả này, Thủy Tiên nhận được cơn mưa lời nhắn nhớ nhung, hỏi thăm và động viên từ công chúng. Dù thời gian qua cô không xuất hiện thường xuyên trước truyền thông, nhiều người vẫn bày tỏ sự quan tâm và dõi theo những hoạt động đời thường của nữ ca sĩ.

Trong bối cảnh danh tiếng có thể thay đổi và sự hiện diện trên truyền thông thưa dần, việc vẫn giữ được sự kết nối sâu sắc với khán giả là điều không phải người nổi tiếng nào cũng làm được. Chính sự yêu mến này được xem là tài sản quý giá nhất mà Thủy Tiên đang sở hữu, bất kể những ánh đèn sân khấu đã bớt hướng về phía cô.

Hành trình từ 'trai tài gái sắc' đến tổ ấm kín tiếng

Thủy Tiên và Lê Công Vinh từng là cặp đôi cực kỳ nổi bật trong làng thể thao và giải trí Việt Nam. Chuyện tình của họ bắt đầu từ năm 2008, khởi nguồn từ một buổi chụp hình cho tạp chí. Đến tháng 8/2009, cả hai chính thức công khai tình cảm và nhanh chóng trở thành một trong những đôi trai tài gái sắc được ngưỡng mộ nhất.

Sau một thời gian dài gắn bó, cặp đôi đã trải qua nhiều cột mốc quan trọng. Ngày 4/11/2011, lễ ăn hỏi được tổ chức tại quê nhà Kiên Giang. Tiếp đó, vào ngày 2/1/2013, họ đón con gái đầu lòng là bé Bánh Gạo. Sau sáu năm yêu nhau, ngày 27/12/2014, Thủy Tiên và Lê Công Vinh chính thức tổ chức đám cưới.

Từ một trong những nàng WAG nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam, Thủy Tiên cùng chồng hiện chọn lối sống kín tiếng hơn và hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư. Đến nay, cặp đôi vẫn đang hạnh phúc cùng nhau xây dựng tổ ấm và chăm sóc con gái.