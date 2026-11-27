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Tối 26/11, Hậu Hoàng đăng tải thông tin về tình trạng sức khỏe lên trang cá nhân, kèm theo hình ảnh đang truyền dịch và những vết bầm tím trên cơ thể. Nữ YouTuber cho biết cô mới nhận tin từ bác sĩ hai ngày trước nên cảm xúc vẫn còn lẫn lộn, chưa biết phải đối diện với bệnh tật và lấy lại tinh thần như thế nào. Những ngày qua, Hậu Hoàng đã khóc rất nhiều, kể cả trong lúc viết bài thông báo cho khán giả.

Chia sẻ về cú sốc này, cô nhớ lại việc từng xem phim Hàn Quốc thấy diễn viên hay bị bệnh máu trắng, không ngờ một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói như vậy. Hậu Hoàng mong muốn khán giả tiếp tục đồng hành, truyền thêm động lực để cô điều trị, đồng thời nhắc nhở mọi người cùng giữ gìn sức khỏe.

Quá trình nhập viện và chẩn đoán

Hậu Hoàng nhập viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tại Hà Nội ngày 24/11. Trước đó, do bị đau đầu nên cô đi khám, kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số bất thường. Hiện tại, cô đang thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để xác định mức độ bệnh, vì vậy chưa công bố cụ thể thể bệnh hay phác đồ điều trị.

Đến sáng 27/11, bài đăng của cô đã thu về hơn 240.000 lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 17.000 lượt bình luận và hơn 4.200 lượt chia sẻ. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ vì chỉ ít ngày trước đó, Hậu Hoàng vừa bí mật tổ chức đám cưới cho bố mẹ sau 35 năm chung sống trong chương trình Dấu chân tình thân, lên sóng giữa tháng 11.

Đồng nghiệp và bạn bè vào cuộc tiếp sức

Ngay trong tối 26/11, ca sĩ Dương Hoàng Yến - người từng cùng Hậu Hoàng tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 - đã vào bệnh viện thăm đàn em. Cô đăng tải hai bức ảnh, một ảnh chụp hai bàn tay nắm chặt bên dây truyền dịch và một ảnh hai chị em đeo khẩu trang, cùng giơ tay chữ V trong phòng bệnh. Dương Hoàng Yến khẳng định sẽ luôn ở bên và mong Hậu Hoàng mạnh mẽ vượt qua vì cả hai còn nhiều việc cùng làm phía trước.

Bài đăng của Dương Hoàng Yến cũng trở thành nơi nhiều đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm. Ca sĩ Minh Tuyết lo lắng nhắn Hậu Hoàng cố gắng khỏe lại vì mọi người đều thương cô. Diễn viên Vũ Ngọc Anh bày tỏ sự bất ngờ trước tin dữ và gửi lời động viên. Ca sĩ Nguyễn Tùng Anh chia sẻ sự quý mến dành cho Hậu Hoàng vì cô luôn tích cực và tin rằng cô sẽ vượt qua. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cũng gửi lời nhắn cố gắng tới cô.

Đặc biệt, những người từng cùng cô khoác áo lính ở Sao nhập ngũ để lại nhiều bình luận nhất. Hòa Minzy, đội trưởng mùa 2025, nhắn nhủ rằng ung thư rất sợ năng lượng tích cực và tình yêu thương, mong Hậu Hoàng nhận lấy tình cảm của mọi người để chiến thắng bệnh tật. Trang Pháp cũng viết một đoạn dài gửi sức mạnh và tình yêu, khẳng định Hậu Hoàng không bước đi một mình trên con đường này. Hoa hậu Hương Giang thay mặt cả nhà Sao nhập ngũ gửi lời yêu thương, mong Hậu Hoàng giữ năng lượng tích cực nhất, trong khi ca sĩ Tóc Tiên khẳng định các chị em luôn ở bên cô.

Nhiều nghệ sĩ khác như ca sĩ Đức Phúc, diễn viên Tiến Luật, diễn viên Thúy Ngân, diễn viên Thùy Anh, ca nương Kiều Anh, rapper Pháo, ca sĩ Hari Won và hoa hậu Lương Thùy Linh cũng lần lượt để lại lời động viên. Diễn viên Tiến Luật mong cô giữ nụ cười trong mọi hoàn cảnh. Lâm Vỹ Dạ chia sẻ câu chuyện về một người bạn sống chung với ung thư máu gần 20 năm nhưng vẫn vui vẻ, khỏe mạnh và kinh doanh bình thường để tiếp thêm niềm tin cho Hậu Hoàng. Minh Hằng, Ái Phương, Đồng Ánh Quỳnh, Trương Quỳnh Anh và Tuấn Cry cũng gửi lời hỏi thăm.

Sự đồng cảm từ cộng đồng và khán giả

Bên cạnh nghệ sĩ, nhiều người từng hoặc đang điều trị ung thư máu cũng chia sẻ kinh nghiệm. Một khán giả cho biết đã sống chung với bệnh 5 năm và hiện vẫn khỏe mạnh, thậm chí sinh thêm con gái. Một người khác điều trị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy được 9 năm cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm điều trị. Có người chia sẻ về hành trình tâm lý từ sốc, suy sụp đến chấp nhận và thích nghi để giúp Hậu Hoàng bình tĩnh đối diện.

Nhiều khán giả nhắc lại kỷ niệm với những bản nhạc chế của Hậu Hoàng, coi đó là một phần ký ức thời học sinh. Diễn viên Phương Nam chia sẻ gia đình anh từng bật clip của Hậu Hoàng cho con gái xem và thuộc lòng từng câu nhạc chế. Anh mong cô vững vàng, giữ tinh thần lạc lạc quan để sớm khỏe lại.

Ngữ cảnh về Hậu Hoàng: Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại Học viện Tài chính. Cô nổi tiếng nhờ các video nhạc chế từ năm cuối đại học, từng là nhân viên văn phòng trước khi làm sáng tạo nội dung. Kênh YouTube của cô có hơn 8 triệu người đăng ký. Cô từng tham gia Sao nhập ngũ năm 2020, 2025 và Chị đẹp đạp gió 2024.