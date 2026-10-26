Thí sinh Sao Mai 2026 gây tranh cãi vì hát thiếu đoạn 'đắt' trong bài Ngẫu hứng sông Hồng

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Trong tập 2 liveshow Sao Mai 2026 với chủ đề Ký ức phát sóng tối 11-10 trên VTV3, thí sinh Đỗ Hải Đăng đã chọn ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến để tranh tài. Tuy nhiên, màn trình diễn này lại vấp phải phản ứng từ người xem khi một đoạn nhạc quan trọng hoàn toàn bị lược bỏ.

Cụ thể, khán giả nhận ra bài hát bị khuyết mất đoạn lời: "Chị hai thương ai ra đứng ở đầu đình Chị hai nghèo, chị hai buồn, chị hai cô đơn, chị hai khóc Chàng Trương Chi đi đâu bỏ lại dạ sầu cho em Bỏ lại dòng sông bạt gió Con sáo sang sông bạt gió Con sít thương ai, lội sông, lội sông... tìm ai". Đây vốn là đoạn đẩy bài hát lên cao trào và là nơi để các nghệ sĩ khoe kỹ thuật thanh nhạc cũng như sự sáng tạo cá nhân.

Nghi vấn về việc 'cắt xén' tác phẩm

Vụ việc khiến khán giả L.V.T. (sinh năm 1971, ngụ TP.HCM) phải gửi thư phản hồi, cho rằng việc bỏ một đoạn như vậy là không đảm bảo sự toàn vẹn của tác phẩm gốc. Người xem đặt ra dấu hỏi lớn: liệu Đỗ Hải Đăng bị quên lời, hay ê kíp sản xuất đã vô tình hoặc cố tình cắt bỏ? Đồng thời, vấn đề bản quyền và việc liệu ban tổ chức có trao đổi trước với nhạc sĩ Trần Tiến hay không cũng không được thông báo rõ ràng cho công chúng.

Có thông tin cho rằng các phần thi bị giới hạn không quá 3 phút 30 giây, trong khi một bản Ngẫu hứng sông Hồng đầy đủ thường kéo dài từ 5 đến 6 phút. Vì lý do thời lượng truyền hình, ê kíp được cho là đã chủ động lược bỏ đoạn trên. Thế nhưng, lập luận này lại mâu thuẫn với thông tin từ MC Danh Tùng. Ngay đầu đêm thi, MC này khẳng định mỗi thí sinh có khoảng 5 phút trình diễn trên sân khấu. Với thời lượng đó, việc cắt bớt một đoạn nhạc là điều không nhất thiết.

Thực tế, nhiều nghệ sĩ như Hà Trần, Lâm Bảo Ngọc, Tùng Dương, Uyên Linh, Mỹ Linh - Tấn Minh - Vũ Thắng Lợi, Tô Minh Thắng đều từng thể hiện ca khúc này với thời lượng 5-6 phút. Việc lược bỏ một đoạn nhạc mang tính biểu tượng và giàu hình ảnh ngay lúc phát sóng đã tạo ra một trải nghiệm không trọn vẹn cho những người yêu nhạc và thuộc lòng bản gốc.

Ý kiến từ Ban giám khảo và kết quả

Bất chấp những tranh cãi về nội dung bài hát, phần trình bày của Đỗ Hải Đăng vẫn nhận được đánh giá cao về chất giọng. Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ cô rất thích giọng hát dày và ấm của Hải Đăng, đồng thời đánh giá cao ý thức xử lý ca khúc. Tuy nhiên, cô nhắc nhở thí sinh cần tập kỹ hơn để không làm phí bài hát vì khởi đầu đã rất hay. Trên thang điểm 10, Mỹ Linh chấm Hải Đăng gần 9 điểm.

Trong khi đó, NSND Tấn Minh mong muốn thấy hơi thở thời đại và sự tươi mới của tuổi trẻ được thổi vào tác phẩm có bề dày như Ngẫu hứng sông Hồng. Ông khuyên Hải Đăng nên vận dụng tối đa sức trẻ cùng các kỹ thuật thanh nhạc hiện đại lắt léo để tạo nên chất riêng cho thế hệ mình.

Được biết, ban giám khảo xuyên suốt vòng chung kết gồm NSND Tấn Minh (Trưởng ban), NSƯT Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Tập 2 còn có sự góp mặt của hai giám khảo khách mời là NSND Phạm Ngọc Khôi và ca sĩ Mỹ Linh, cùng sự dẫn dắt về âm nhạc của đạo diễn Đỗ Bảo.

Kết quả cuối cùng, Đỗ Hải Đăng cùng 12 thí sinh khác đã chính thức bước tiếp vào live show 3. Trước đó, từ 13 thí sinh, ban tổ chức đã chọn ra 12 người đi tiếp sau khi Bùi Thúy Nga xin rút vì lý do sức khỏe. Hiện tại, phía ban tổ chức Sao Mai 2026 vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức cho những thắc mắc về việc lược bỏ đoạn nhạc trong phần thi của Hải Đăng.