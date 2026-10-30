Con trai Địch Long cùng gia đình đi 'chữa lành' tại Phú Quốc

Giải trí

Đúng chuẩn một chuyến đi 'healing', diễn viên Đàm Tuấn Ngạn cùng vợ và hai con vừa có kỳ nghỉ dưỡng tại Phú Quốc để giải tỏa căng thẳng và nạp lại năng lượng.

Ngày 27/10, Nhậm Chỉ Nghiên - vợ của Đàm Tuấn Ngạn - đã chia sẻ những khoảnh khắc gia đình cùng nhau chơi dù bay. Ngoài hoạt động mạo hiểm này, cả nhà còn cùng nhau đạp xe, tắm nắng và tận hưởng thiên nhiên. Nhậm Chỉ Nghiên chia sẻ rằng chính không khí biển và vị muối đã giúp mọi lo âu tan biến, đồng thời giúp các thành viên gắn kết với nhau hơn.

Ăn uống cũng là một phần không thể thiếu trong chuyến đi. Gia đình Đàm Tuấn Ngạn đã thưởng thức đủ món từ hải sản, gỏi cuốn kiểu Việt Nam cho đến pizza ngay tại khu nghỉ dưỡng.

Được biết, Nhậm Chỉ Nghiên là diễn viên kịch sân khấu và truyền hình, cô đã kết hôn với Đàm Tuấn Ngạn được 11 năm và có hai con một trai một gái. Về phía Đàm Tuấn Ngạn, nam diễn viên 46 tuổi này là con trai của huyền thoại võ thuật Hong Kong Địch Long. Anh có 25 năm hoạt động trong ngành giải trí và từng góp mặt trong các phim của TVB như Thiên mệnh, Bằng chứng thép 4, Nữ hoàng tin tức hay Bao Thanh Thiên tái khởi phong vân trong vai quan phá án Bao Chửng.

Còn Địch Long, ở tuổi 80, vị tài tử lừng danh với các tác phẩm như Sở Lưu Hương, Bản sắc anh hùng hiện đang an hưởng tuổi già bên con cháu.

Đi du lịch mà được ăn gỏi cuốn với lẩu hải sản thì đúng là hết nước chấm, đúng không cả nhà?