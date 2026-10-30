Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh bán phở, Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi gọi Mỹ Tâm là người yêu cũ

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Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh vừa chính thức hiện thực hóa dự án ấp ủ bấy lâu bằng việc mở quán phở bò và phở gà. Thay vì chọn phong cách sang chảnh như nhà hàng Nhật từng làm ở Quận 1 vài năm trước, lần này anh chọn mô hình bình dân để giảm chi phí ban đầu.

Đúng chất khởi nghiệp, Hồ Đức Vĩnh làm tất ăn cả: từ quản lý, ghi món, bưng bê, tính tiền cho đến cả việc dắt xe cho khách. Anh thừa nhận có những lúc rất đuối nhưng vẫn cảm thấy vui và tràn đầy hy vọng. Ngày đầu khai trương, quán phở của nam siêu mẫu cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn bè và đồng nghiệp.

Trong khi đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng ảnh thân thiết giữa ca sĩ Mỹ Tâm và con trai mình là bé Polo Huỳnh. Đáng nói là nam ca sĩ gọi Mỹ Tâm là người yêu cũ một cách đầy hài hước.

Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng thông báo không nhận show vào ngày 21/11 để hộ tống người yêu mới (bé Polo) đi xem concert See The Light của người yêu cũ (Mỹ Tâm) tại KĐT Vạn Phúc, TPHCM. Màn ví von Mỹ Tâm là "ánh sáng thực thụ" cùng cách đùa này đã khiến khán giả thích thú và bình luận rôm rả.

Đúng là chỉ có hội sao Việt mới có những pha 'quay xe' và thả thính đồng nghiệp đỉnh như thế này, còn bạn thấy màn 'troll' của anh Hưng có đủ đô không?