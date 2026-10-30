Á hậu Huỳnh Minh Kiên tâm sự về áp lực khi trở thành 'diễn viên trăm tỷ'

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Á hậu Huỳnh Minh Kiên vừa tạo nên một cú hích lớn trong sự nghiệp điện ảnh khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim 18+ Trại buôn người. Tính đến sáng 29/10, tác phẩm này đã thu về 489 tỷ đồng sau hơn một tháng công chiếu, chính thức đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Là một gương mặt mới toanh trong làng điện ảnh, Huỳnh Minh Kiên không giấu được sự hạnh phúc và lòng biết ơn trước tình cảm mà khán giả dành cho mình sau dự án này. Cô chia sẻ rằng chính những chuyến cine-tour và những buổi giao lưu cùng ê-kíp tại nhiều tỉnh, thành đã giúp cô cảm nhận rõ tình cảm mọi người dành cho mình. Cô cho biết việc được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn là động lực lớn đối với một tân binh vừa bước sang lĩnh vực điện ảnh.

Áp lực từ những danh xưng "trăm tỷ"

Sự thành công rực rỡ về mặt doanh thu đã khiến khán giả gọi Huỳnh Minh Kiên bằng những cái tên như “Diễn viên trăm tỷ” hay “Á hậu trăm tỷ”. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là những kỳ vọng cực kỳ lớn từ người xem, điều này vô tình tạo ra áp lực không nhỏ cho những bước đi tiếp theo của nữ diễn viên sinh năm 2004.

Đứng trước những con số choáng ngợp, Minh Kiên chọn cho mình một góc nhìn tích cực. Cô khẳng định không coi thành tích phòng vé là mục tiêu bắt buộc phải vượt qua trong các dự án tới. Thay vào đó, cô xem những con số này là sự khích lệ, là động lực để bản thân tập trung trau dồi và nâng cao khả năng diễn xuất, thay vì chạy theo những áp lực về doanh thu.

Tiếp tục bứt phá với Giao điểm sinh tử

Không để bản thân dừng lại, Huỳnh Minh Kiên tiếp tục góp mặt trong bộ phim Giao điểm sinh tử. Trong dự án này, cô vào vai một nữ chiến sĩ quả cảm chiến đấu tại chiến khu năm 1952. Việc xuất hiện liên tiếp trong hai bộ phim chỉ trong vòng một tháng là điều khiến người đẹp cảm thấy tự hào.

Cô quan niệm mỗi tác phẩm điện ảnh là một trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Việc thử sức với nhiều vai diễn đa dạng trong thời gian ngắn giúp cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và trưởng thành hơn trên con đường nghệ thuật.

Những giá trị từ đề tài lịch sử

Đồng hành cùng Minh Kiên trong Giao điểm sinh tử là diễn viên Hiếu Nguyễn trong vai nam chính. Sau bộ phim Mưa đỏ, đây là lần thứ hai nam diễn viên tham gia một tác phẩm thuộc đề tài lịch sử. Anh chia sẻ rằng quá trình làm phim không chỉ là công việc mà còn là cơ hội để mở rộng kiến thức, thấu hiểu hơn về con người và những giá trị nhân văn được gửi gắm qua từng câu chuyện.

Hiếu Nguyễn cho biết mình đã nhiều lần xúc động khi đọc kịch bản, đặc biệt là trước lý tưởng sống, sự hy sinh và tình cảm gắn bó giữa các nhân vật với đồng đội, người thân và bà con. Điều khiến anh ấn tượng nhất chính là những câu chuyện đời thường diễn ra trong hoàn cảnh khó khăn, nơi tình yêu thương và lý tưởng lớn lao giúp các nhân vật vượt qua thử thách một cách bình dị.

Qua hành trình này, nam diễn viên thừa nhận mình có thêm góc nhìn về những khó khăn trong cuộc sống và học được cách trân trọng những gì đang có. Anh khẳng định những trải nghiệm từ Mưa đỏ cho đến Giao điểm sinh tử đã mang lại những giá trị vượt lên trên lợi ích vật chất, giúp anh khám phá bản thân và có thêm niềm tin vào tương lai.

Về tác phẩm Giao điểm sinh tử

Bộ phim Giao điểm sinh tử được đạo diễn Ngô Xuân Phước thực hiện, chuyển thể từ tác phẩm Cuộc truy tầm kho vũ khí của nhà văn Đoàn Giỏi. Phim thuộc thể loại lịch sử, hành động, tâm lý chiến tranh với bối cảnh chiến khu năm 1952.

Nội dung phim xoay quanh hành trình truy tìm một kho vũ khí thất lạc từ thời Nhật, thông qua những manh mối trong nhật ký của một bác sĩ quân y đã hy sinh. Đội truy tìm gồm 7 nhân vật, mỗi người mang một quá khứ, bí mật và động cơ riêng, khiến họ phải đối mặt với cả kẻ thù lẫn những thử thách tâm lý phức tạp.