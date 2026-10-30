Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân tình tứ 'chiếm spotlight' tại sự kiện khai trương

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Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân vừa có màn xuất hiện cực cháy tại buổi khai trương một cửa hàng thời trang. Cả hai chọn phong cách đối lập về màu sắc nhưng đều chung gu với phom đồ ôm sát, khoe trọn đường cong và phối cùng giày cao gót đồng điệu, nhìn chung là rất hài hòa.

Điểm nhấn là sự thân thiết của hai nàng hậu. Sau khi thay đồ thảm đỏ bằng những thiết kế trẻ trung hơn, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân liên tục nắm tay, tạo dáng thân mật và không ngại âu yếm nhau trước ống kính.

Sự kiện còn có sự góp mặt của hoa hậu Thanh Thủy. Cô nàng 24 tuổi ghi điểm với bộ cánh xếp nếp bất đối xứng yêu kiều, sau đó thay sang set đồ casual mang hơi hướng thể thao đầy năng động. Thanh Thủy cũng không ngần ngại chu môi nhí nhảnh, tạo dáng cực thân thiết bên hai đàn chị.

Về phía phái mạnh, ca sĩ Isaac xuất hiện bảnh bao trong bộ suit đỏ nổi bật. Nam ca sĩ 38 tuổi đã khuấy động không khí buổi lễ bằng ba tiết mục sôi động: "Anh sẽ về sớm thôi", "Nơi anh không thuộc về (No Love No Life)" và "Bống bống bang bang".

Một buổi khai trương đầy đủ cả sắc, hương và nhạc, nhưng chắc chắn là visual của ba nàng hậu vẫn là thứ khiến chúng ta không thể rời mắt. Mọi người thấy bộ đôi Kỳ Duyên - Thiên Ân phối đồ thế này đã đủ 'chặt chém' chưa?