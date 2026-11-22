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Su Ah vừa khiến cư dân mạng ngỡ ngàng khi chia sẻ loạt ảnh selfie mới trên mạng xã hội. Trong những khung hình này, cô bé xuất hiện với mái tóc đen dài buông xõa, ánh nhìn trực diện vào ống kính. Điểm nhấn nằm ở đôi mắt sắc sảo với hàng mi được trang điểm đậm, kết hợp cùng son môi đậm và má hồng tự nhiên, tạo nên một vẻ ngoài trưởng thành và cá tính.

Điều gây sốc nhất chính là Su Ah hiện chỉ mới 13 tuổi. Nếu ai còn nhớ hình ảnh cô bé tròn trĩnh, thơ ngây năm xưa trong chương trình The Return of Superman thì chắc chắn sẽ không thể nhận ra Su Ah của hiện tại. Sự trưởng thành của cô bé qua nhiều năm cho thấy sự đổi khác không nhận ra so với hình ảnh dễ thương thời thơ ấu.

Bước ngoặt từ việc du học Mỹ

Sự thay đổi về phong cách của Su Ah gắn liền với quyết định đi du học tại Mỹ, nối gót các anh chị em trong gia đình. Chính khoảng thời gian sinh sống và học tập tại nước ngoài đã giúp cô bé lớn hơn nhiều và dần định hình phong cách cá nhân mới. Su Ah và Seol Ah là cặp song sinh thứ hai của vợ chồng cựu cầu thủ Lee Dong Gook và Hoa hậu Lee Su Jin, chào đời vào tháng 7/2013.

Gia đình 'siêu sao' và những người con tài năng

Cha cô, Lee Dong Gook, là một trong những huyền thoại bóng đá nổi tiếng nhất Hàn Quốc với biệt danh "Vua sư tử". Ông không chỉ giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc mà còn có thời gian thi đấu tại châu Âu cho Werder Bremen và Middlesbrough. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Lee Dong Gook đã thi đấu 105 trận, ghi 33 bàn và tham dự hai kỳ World Cup 1998 và 2010.

Kết hôn với Hoa hậu Lee Su Jin vào năm 2005, cặp đôi có tổng cộng 5 người con. Ngoài cặp song sinh Seo Ah và Su Ah, gia đình còn có cặp song sinh đầu tiên là Jae Si và Jae Ah (sinh năm 2007), cùng cậu út Si An (sinh năm 2014). Gia đình này trở nên nổi tiếng nhờ xuất hiện trong The Return of Superman vào năm 2013.

Những định hướng sự nghiệp khác nhau của các con

Không chỉ Su Ah gây chú ý, các anh chị em khác của cô bé cũng đang theo đuổi những con đường riêng. Chị gái Jae Si hiện là người nổi tiếng nhất trong số các con, đang là một người mẫu trẻ đầy triển vọng của showbiz Hàn Quốc. Trong khi đó, Jae Ah từng theo đuổi bộ môn quần vợt nhưng vì chấn thương nên đã chuyển sang chơi golf và đang nỗ lực để trở thành một golf thủ chuyên nghiệp.