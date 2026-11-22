Đời sống

Có những người coi điện ảnh không chỉ là giải trí đơn thuần mà là một thế giới để đắm mình vào. Có cung thích sự kịch tính, có cung mê hành động, cũng có những cung dễ mủi lòng trước những câu chuyện lãng mạn. Nếu bạn thường dành hàng giờ để phân tích một bộ phim sau khi nhìn thấy dòng chữ 'The End', hãy xem mình có thuộc 4 cung hoàng đạo dưới đây không.

Những tâm hồn mộng mơ và nhạy cảm

Đầu tiên phải kể đến Song Ngư, những người sở hữu trí tưởng tượng cực kỳ phong phú và đam mê những chuyến hành trình thông qua các câu chuyện. Khi xem một bộ phim hay, Song Ngư dễ bị cuốn theo đến mức quên sạch mọi thực tại trong suốt hai tiếng đồng hồ. Họ đặc biệt bị thu hút bởi những tác phẩm đánh vào cảm xúc, các bộ phim chính kịch hoặc những câu chuyện xây dựng nhân vật có chiều sâu. Một khi bộ phim đủ sức chạm đến trái tim, Song Ngữ sẽ rất khó để quên được nó.

Tiếp đến là Cự Giải, cung hoàng đạo luôn tìm kiếm những câu chuyện giàu tình cảm, nhấn mạnh vào mối quan hệ gia đình hoặc những nhân vật mà họ có thể tìm thấy sự đồng điệu. Với Cự Giải, xem phim không chỉ là quan sát mà là thực sự 'sống' cùng bộ phim. Họ dễ dàng xúc động trước một phân cảnh đắt giá, gắn bó mật thiết với nhân vật và thậm chí là tiếp tục suy nghĩ về câu chuyện đó ngay cả khi phim đã kết thúc. Một bộ phim hay đối với họ chính là một trải nghiệm cảm xúc thực thụ.

Những tín đồ của sự choáng ngợp và bí ẩn

Ngược lại với sự nhẹ nhàng, Sư Tử lại khao khát những màn trình diễn mãn nhãn. Rất khó để Sư Tử từ chối một dự án điện ảnh quy mô lớn với những khung hình ấn tượng và dàn diễn viên chính quyền lực. Họ yêu thích những bộ phim mang lại giá trị để bàn luận, đặc biệt là phim có yếu tố hành động, sự hào nhoáng, hài hước hoặc có nhân vật chiếm trọn tâm điểm. Đáng chú ý, Sư Tử thường là những người có quan điểm cực kỳ khắt khe về việc một bộ phim có thực sự xứng đáng với giá tiền vé hay không.

Cuối cùng là Bọ Cạp, những người không quá mặn mà với những cốt truyện đơn giản. Thứ họ tìm kiếm là sự bí ẩn, căng thẳng, những cú twist bất ngờ và những nhân vật luôn ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Một bộ phim giật gân tâm lý, chính kịch u tối hay những tác phẩm có cái kết gây sốc mà không ai ngờ tới sẽ khiến họ thích thú. Thú vui của Bọ Cạp là dành hàng giờ đồng hồ để phân tích cái kết và đào sâu tìm hiểu xem chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Dù bạn thích những câu chuyện cảm động, những siêu phẩm hoành tráng hay những bí ẩn đen tối, một bộ phim hay luôn có khả năng thay đổi tâm trạng và đưa bạn rời xa cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cung hoàng đạo chỉ là một chủ đề trò chuyện vui vẻ, không phải là phương pháp khoa học để dự đoán tính cách. Vậy nên, nếu không thấy cung của mình trong danh sách này thì cũng chẳng sao, cứ bật bộ phim yêu thích lên và tận hưởng thôi.

Bạn thuộc cung nào và gu phim của bạn là gì, có đúng như 'tiên tri' không?