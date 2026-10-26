Song Luân và Narl Nguyễn: Hẹn hò kiểu 'thả thính' cho netizen mỏi tay soi

Giải trí

Netizen vừa soi ra một chi tiết đáng chú ý trong bộ ảnh đón sinh nhật của Narl Nguyễn. Trong khi nàng hot girl tươi cười rạng rỡ với bó hoa lớn trên xe ô tô, thì Song Luân xuất hiện trong danh sách những tài khoản yêu thích bài đăng.

Nhưng thám tử mạng không dừng lại ở đó. Soi kỹ kiểu dáng và màu sắc ghế xe trong ảnh của Narl Nguyễn, dân tình thấy nó khá giống với chiếc xe xuất hiện trong clip của nam ca sĩ. Từ đó, nhiều người suy đoán cô đã chụp ảnh đón sinh nhật trên xe Song Luân, thậm chí người đứng sau ống kính có thể chính là nam ca sĩ.

Những chuyến đi 'tình cờ' đến lạ

Thực ra, đây không phải lần đầu hai người bị nghi vấn hẹn hò. Cuối năm 2025, cả hai gây chú ý khi đăng ảnh tại một quán cà phê ở Đà Lạt với nhiều chi tiết giống nhau. Từ cách bài trí, góc chụp đến những món đồ trong khung hình, loạt điểm trùng hợp khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa hai người.

Đến tháng 3/2026, 'radar' của netizen lại một lần nữa báo động khi cả hai được cho là cùng nghỉ dưỡng tại một khu resort ở Nha Trang. Những hình ảnh có bối cảnh tương đồng, từ khu vực hồ bơi đến khung cảnh biển, lại trở thành đề tài để netizen xâu chuỗi.

Kịch bản hẹn hò 'kinh điển'

Đỉnh điểm là chuyến đi Phuket, Thái Lan. Cư dân mạng phát hiện cả hai có những bức ảnh tại quán cà phê với cách bài trí tương đồng, cùng check-in trên thuyền gỗ truyền thống và du thuyền có nhiều điểm giống nhau.

Điểm gây cười nhất là chiến thuật đăng ảnh: Narl Nguyễn chia sẻ hình ảnh từ đầu tháng 8, trong khi Song Luân đợi đến đầu tháng 9 mới thong thả đăng. Cách đăng lệch thời gian này vô tình tạo nên một 'kịch bản hẹn hò' quá quen thuộc trong Vbiz.

Thôi thì cứ thừa nhận đi cho thiên hạ đỡ mỏi tay đếm hint, chứ soi thế này thì mệt quá rồi!