Nghệ sĩ Lê Huỳnh đón con trai Leon sau 12 năm gắn bó cùng vợ trẻ Mỹ Linh

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Sáng 31/10, diễn viên Lê Huỳnh và vợ là Mỹ Linh đã chính thức chia sẻ khoảnh khắc chào đời của con trai tên là Leon. Theo chia sẻ từ nam nghệ sĩ, hiện tại sức khỏe của cả hai mẹ con đều đang ổn định. Niềm vui này nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp trong giới sân khấu, điện ảnh, tiêu biểu như nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và diễn viên hài Vân Sơn.

Trước đó, vào ngày 25/10, cặp đôi đã tổ chức một buổi tiệc baby shower tại California, Mỹ để mừng em bé sắp chào đời. Bữa tiệc có sự góp mặt của cây hài Thúy Nga cùng nhiều người quen và đồng nghiệp. Đối với Lê Huỳnh, sự xuất hiện của bé Leon là một điều bất ngờ lớn vì vợ chồng anh từng nhiều lần dự định có con nhưng không thành công. Dù hạnh phúc, nam diễn viên vẫn không giấu được sự trăn trở khi làm cha ở tuổi ngoài 60, anh chia sẻ rằng mình cảm thấy xúc động nhưng cũng hiểu chặng đường sắp tới sẽ nhiều trách nhiệm hơn trong việc chăm lo cho tổ ấm.

Chuyện tình từ cái duyên "ghế trống"

Nhìn lại hành trình 12 năm gắn bó, Lê Huỳnh kể rằng anh và Mỹ Linh gặp nhau như một cơ duyên tại tiệc sinh nhật của đạo diễn Hồ Ngọc Xum. Hôm đó, vì đến trễ nên anh chỉ còn duy nhất một chỗ ngồi đối diện với Mỹ Linh. Dù cả hai đều chú ý đến đối phương suốt sự kiện nhưng lúc đầu chưa biết nói gì, cho đến khi Mỹ Linh chủ động mời anh một ly và thổ lộ sự ngưỡng mộ đối với anh qua các tiểu phẩm hài hải ngoại từ khi cô còn nhỏ. Về phía Lê Huỳnh, anh bị ấn tượng mạnh bởi phong thái tự tin, giọng nói ngọt ngào và nụ cười hiền của cô gái 22 tuổi. Chỉ vài ngày sau, anh đã gọi điện mời cô đi ăn và bắt đầu mối quan hệ.

Thời gian đầu yêu nhau, cả hai nhận ra sự đồng điệu kỳ lạ trong nhiều sở thích, từ việc uống chung một loại cà phê, mê những món ăn giống nhau cho đến việc cùng ghét những nơi ồn ào. Cặp đôi còn là fan cứng của phim hành động và thường xuyên cùng nhau xem, bàn luận về các tác phẩm của Jason Statham hay Tom Cruise. Quen nhau một thời gian, trong một lần xem tivi, Mỹ Linh quay sang đề nghị cưới và Lê Huỳnh đã gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Bí kíp giữ lửa và sự hy sinh cho đối phương

Sau khi về chung một nhà, Lê Huỳnh luôn chọn cách nhường nhịn và chiều chuộng vợ với quan niệm hạnh phúc cần được vun đắp mỗi ngày. Thực tế, giai đoạn mới kết hôn họ cũng từng tranh cãi vì những thói quen sinh hoạt khác biệt: một người kỹ tính, ngăn nắp từ nhỏ, còn một người lại hay quên. Thay vì gắt gao, nam diễn viên chọn cách nhắc nhở nhẹ nhàng để vợ thích nghi. Ngay cả trong chuyện ăn uống, khi Mỹ Linh thích cá còn anh chỉ ăn được thịt, anh cũng chủ động vào bếp làm thêm món cho vợ thay vì yêu cầu cô nấu theo ý mình.

Để Mỹ Linh có thể theo đuổi đam mê diễn xuất, Lê Huỳnh đảm nhận toàn bộ việc lớn nhỏ trong nhà. Anh luôn khuyến khích vợ tập trung cho sự nghiệp nếu có cơ hội vì thương vợ đã đi diễn lâu nhưng chưa tìm được vai diễn thực sự tỏa sáng. Ngược lại, Mỹ Linh cũng là một trợ lý đắc lực cho chồng. Cô giúp anh đọc kịch bản, tư vấn điều chỉnh lời thoại, tình tiết để vai diễn tròn trịa hơn, đồng thời định hướng dạng vai phù hợp với sở trường cũng như chăm lo khâu tạo hình, trang phục.

Những dự định cho tương lai

Hiện tại, vợ chồng Lê Huỳnh định cư tại Mỹ và chỉ về Việt Nam tham gia các dự án phim khi có kịch bản phù hợp. Bên cạnh công việc diễn hài, anh còn kinh doanh một tiệm mì. Tuy nhiên, để đồng hành cùng vợ trong giai đoạn quan trọng chăm con, nam diễn viên dự kiến sẽ tạm ngưng việc kinh doanh một thời gian.

Đối với cuộc sống hiện tại, Lê Huỳnh không quá áp lực vì vợ chồng đã chuẩn bị sẵn nền tảng kinh tế cho tương lai của con. Mong muốn lớn nhất của anh lúc này là tiếp tục nhận được những lời mời đóng phim, dù là vai phụ, miễn sao được khán giả nhớ đến.

Một chút về sự nghiệp của Lê Huỳnh

Lê Huỳnh là gương mặt quen thuộc của sân khấu hải ngoại từ những năm 1990 với các tiểu phẩm như Bói quẻ đầu năm, Ngày họp mặt, Tây Thi. Anh thường xuyên kết hợp cùng Bảo Liêm, Vân Sơn và được yêu mến nhờ thế mạnh về hài hình thể và hài thoại. Trong những năm gần đây, anh chuyển hướng sang các phim tâm linh, kinh dị như Tiệm ăn của quỷ, Thất sơn tâm linh, Con mắt thứ ba, Mất tích đêm 30 (đạo diễn Hàm Trần) và Đảo độc đắc (đạo diễn Lê Bình Giang). Trước khi kết hôn với Mỹ Linh, anh từng kết hôn với nghệ sĩ hài Kiều Oanh và có một con gái trước khi chia tay vào năm 2013.