Quách Thành Danh và cú quay xe từ Mỹ về Việt Nam sau những ngày 'vật lộn' nuôi 5 con

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Tháng 2/2019, trong lúc sự nghiệp đang ở giai đoạn ổn định, Quách Thành Danh quyết định đưa vợ và bốn người con sang bang Texas, Mỹ định cư. Mục tiêu lớn nhất của anh lúc đó là tìm kiếm một môi trường học tập tốt hơn cho các con. Để an cư, nam ca sĩ đã chi hơn 11 tỷ đồng để tậu một căn biệt thự rộng khoảng 1.000m2.

Nhưng đời không như là mơ, cuộc sống tại Mỹ đã khiến Quách Thành Danh nhận ra một thực tế phũ phàng. Nếu ở Việt Nam, anh vốn quen với việc có tài xế và năm người giúp việc hỗ trợ chăm sóc con cái, thì sang đến nước ngoài, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Vì chi phí thuê nhân công quá đắt đỏ, vợ chồng anh buộc phải tự tay làm hết mọi việc từ lớn đến nhỏ. Nam ca sĩ thậm chí phải kiêm luôn cả những vai trò mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới như thợ điện, thợ nước và làm vườn.

Biến cố sức khỏe của con út và áp lực tâm lý

Khó khăn chưa dừng lại ở đó khi bà xã của Quách Thành Danh sinh người con thứ năm ngay tại Mỹ. Em bé không may mắc bệnh tim bẩm sinh và phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu suốt nhiều tháng trời. Chi phí điều trị cho con trai được nam ca sĩ tiết lộ là lên tới hàng triệu USD. Dù phần lớn số tiền này đã được bảo hiểm chi trả, nhưng khoảng thời gian con nằm viện vẫn là một cú sốc và biến cố lớn đối với toàn bộ gia đình.

Bên cạnh áp lực chăm con bệnh, bà xã nam ca sĩ cũng không thể thích nghi được với cuộc sống xứ người. Cô thường xuyên rơi vào trạng thái cô đơn và buồn chán khi phải một mình xoay xở chăm sóc năm đứa trẻ mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Thực tế, chỉ sau vài tháng định cư, bà xã đã muốn quay về Việt Nam, nhưng vì sức khỏe của bé út lúc đó không cho phép nên gia đình chưa thể thực hiện ý định.

Quyết định trở về và cuộc sống 'an yên' hiện tại

Sau khoảng bốn năm sinh sống tại Mỹ, đến tháng 4/2023, Quách Thành Danh chính thức đưa ra quyết định đưa vợ con trở về quê hương. Ngoài lý do gia đình, anh còn mong muốn các con được lớn lên trong môi trường gần gũi với văn hóa Việt Nam. Để chuẩn bị cho ngày trở về, anh đã đầu tư khoảng 35 tỷ đồng để xây dựng một căn biệt thự rộng 1.200m2 tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Khi đã về lại Việt Nam, áp lực chăm sóc con cái của gia đình nam nghệ sĩ mới thực sự vơi bớt. Anh thuê nhiều người giúp việc, đồng thời bố trí riêng cả y tá và bảo mẫu túc trực để chăm sóc đặc biệt cho bé út. Có thể nói, việc quay về giúp gia đình anh vơi bớt sự vất vả so với những năm tháng ở Mỹ.

Từ ông hoàng miền Tây đến đại gia ngầm của showbiz

Quách Thành Danh tên thật là Văn Thanh Tùng, sinh năm 1977 tại TP.HCM. Nghệ danh Quách Thành Danh là do công ty đặt khi anh bắt đầu ca hát chuyên nghiệp, bởi trước đó anh đi hát bằng tên thật nhưng không tạo được dấu ấn. Bước ngoặt sự nghiệp đến vào năm 2004 khi ca khúc "Tôi là tôi" của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình trở nên nổi tiếng, giúp anh trở thành cái tên đắt show trên cả nước, đặc biệt là tại miền Tây Nam Bộ, khiến anh được gọi với biệt danh ông hoàng miền Tây.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, nam ca sĩ còn lấn sân sang mảng làm đẹp và kinh doanh bất động sản, khiến nhiều người ví anh là một "đại gia ngầm" trong giới showbiz. Về đời tư, anh kết hôn với bà xã Bảo Ngọc (kém anh nhiều tuổi) và có với nhau năm người con. Dù bận rộn, Quách Thành Danh vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình, thậm chí tự tay chuẩn bị bữa ăn cho các con.

Hiện tại, Quách Thành Danh vẫn duy trì công việc nghệ thuật, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và tận hưởng thời gian bên vợ con tại Việt Nam. Đúng là có tiền chưa chắc đã sướng, quan trọng là phải hợp vibe với nơi mình sống, đúng không cả nhà?