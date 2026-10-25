Otis khoe nụ hôn ngọt ngào với Ribi Sachi giữa núi tuyết châu Âu

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Một chiếc clip ngắn nhưng sức công phá cực lớn! Otis vừa khiến dân mạng xôn xao khi chia sẻ khoảnh khắc hôn Ribi Sachi trong chuyến du lịch châu Âu. Giữa khung cảnh núi phủ tuyết trắng xóa cực kỳ lãng mạn, cặp đôi trao nhau nụ hôn tình tứ, kèm theo lời chú thích ngắn gọn từ nam diễn viên: “Thật cảm động...”. Hiện tại, đoạn clip này đã thu về gần 70.000 lượt xem trên TikTok.

Hành trình từ đồng nghiệp đến người yêu

Nhìn họ ngọt ngào thế này, ít ai biết rằng Otis và Ribi Sachi đã quen biết nhau khoảng 10 năm. Cả hai từng là đồng nghiệp, cùng hợp tác trong dự án Chàng trai của em. Suốt một thời gian dài, netizen đã nhiều lần nghi vấn cặp đôi này hẹn hò vì họ liên tục xuất hiện cùng nhau và có những tương tác cực kỳ thân thiết trên mạng xã hội.

Đến đầu năm 2026, cả hai tiếp tục tái hợp trong dự án Cô gái của anh. Sự kết hợp của hai gương mặt từng gắn liền với hình ảnh thanh xuân trên màn ảnh một lần nữa khiến khán giả đặc biệt chú ý. Từ những cộng sự thân thiết trong các sản phẩm dành cho giới trẻ, Otis và Ribi Sachi cuối cùng đã chính thức trở thành người yêu ngoài đời thực.

Công khai tình cảm và khoảng cách 7 tuổi

Cuối tháng 7/2026, Otis đã chính thức công khai chuyện tình cảm với Ribi Sachi bằng một loạt hình ảnh chụp chung. Không chỉ dừng lại ở ảnh, nam diễn viên còn chia sẻ bức thư tay được cho là của bạn gái gửi nhân dịp sinh nhật với những lời chúc ngọt ngào. Kể từ khi xác nhận mối quan hệ, cặp đôi ngày càng thoải mái hơn khi xuất hiện cùng nhau trong các chuyến đi và những khoảnh khắc đời thường.

Điều khiến nhiều người quan tâm chính là khoảng cách tuổi tác. Ribi Sachi sinh năm 1990, trong khi Otis sinh năm 1997, nghĩa là cô nàng hơn đối phương 7 tuổi. Mối quan hệ của cả hai nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt bởi hành trình quen biết kéo dài khoảng một thập kỷ trước khi công khai tình cảm.

Chân dung cặp đôi 'gây bão'

Otis, tên thật là Đỗ Nhật Trường, là gương mặt quen thuộc qua các web drama của FAP TV như Chàng trai của em, Thanh xuân ký và Friendzone. Với ngoại hình sáng và hình tượng gần gũi, anh chàng này từng rất được lòng khán giả qua những vai diễn mang màu sắc thanh xuân. Không chỉ diễn xuất, Otis còn lấn sân sang âm nhạc và góp mặt trong chương trình Anh trai say hi mùa 2.

Còn về phía Ribi Sachi, tên thật là Nguyễn Thị Thủy, cô không chỉ là diễn viên, người mẫu ảnh mà còn là một trong những người đồng sáng lập FAP TV. Khán giả trẻ chắc chắn không quên Ribi Sachi qua series Cơm nguội, nơi cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của nhóm.