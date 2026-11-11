NSƯT Phú Đôn: Chuyện về nam diễn viên chuyên đóng vai 'khổ' và cuộc sống hưu trí bình yên

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NSƯT Phú Đôn gây ấn tượng với khán giả bằng lối diễn tự nhiên và chân thực, đặc biệt là khi hóa thân vào những nhân vật có số phận éo le. Những vai diễn như người nông dân nghèo khó hay những người đàn ông chịu nhiều thiệt thòi đã trở thành thương hiệu gắn liền với tên tuổi của nam nghệ sĩ trong suốt hơn bốn thập kỷ hoạt động.

Nam nghệ sĩ từng xuất hiện trong hàng loạt phim truyền hình quen thuộc như Đất và người, Tivi về làng, Ma làng, Bão qua làng, Hai bình làm thủy điện, Hoa hồng trên ngực trái... Bên cạnh đó, ông cũng góp mặt trong các tác phẩm điện ảnh như Quỷ nhập tràng và Tết ở làng địa ngục. Đối với ông, việc đóng vai chính hay vai phụ đều không quan trọng, điều ông quan tâm là thông điệp mà đạo diễn muốn gửi gắm.

Từ cậu bé 6 tuổi trên sân khấu đến khóa đào tạo đầu tiên

Sinh năm 1960 tại Hà Nội, NSƯT Phú Đôn là con út trong một gia đình có 8 người con và có truyền thống nghệ thuật đậm nét. Cha ông là NSƯT Lại Phú Cương, người từng để lại dấu ấn với vai bác cả Thuận trong bộ phim kinh điển Vĩ tuyến 17 ngày và đêm. Chính môi trường này đã khiến ông bén duyên với sân khấu từ rất sớm, khi mới 6 tuổi đã tham gia hai vở kịch nói tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Có một chi tiết thú vị là sau khi hoàn thành chương trình trung học, ông từng dự định theo học ngành công an. Tuy nhiên, đúng lúc Nhà hát Kịch Việt Nam mở đợt tuyển sinh đào tạo các diễn viên trẻ, ông đã quyết định thử sức và trúng tuyển vào khóa đào tạo đầu tiên. Ở khóa học này, ông đứng chung thế hệ với các nghệ sĩ như NSND Lan Hương, NSND Trung Anh và NSND Quốc Khánh.

Chuyện tình 'chênh' 25 tuổi và tổ ấm nhỏ tại phố Thụy Khuê

Bước sang tuổi 45, NSƯT Phú Đôn mới kết hôn với bà Hồng Vân. Dù vợ kém ông tới 25 tuổi và không làm việc trong ngành nghệ thuật, nhưng cả hai đã cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc trong hơn 20 năm qua. Hiện tại, gia đình ông cùng hai con, một trai và một gái, đang sinh sống tại phố Thụy Khuê, Hà Nội.

Cuộc sống của nam nghệ sĩ hiện nay xoay quanh những niềm vui giản dị. Ông duy trì thói quen đọc sách và thưởng thức cà phê mỗi sáng để nuôi dưỡng cảm xúc cho nghiệp diễn cũng như trau dồi vốn sống. Trong gia đình, ông không ngại làm "nội trợ" khi tự giác phụ giúp vợ quán xuyến việc nhà, từ nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ cho đến việc chăm sóc, đưa đón và chỉ bảo các con học hành. Những lúc rảnh rỗi, cả nhà thường cùng nhau đi du lịch ngắn ngày hoặc về quê ngoại để tận hưởng không khí sum họp.

Lương hưu 7,5 triệu và triết lý sống an nhiên

Sau nhiều năm cống hiến tại Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Phú Đôn đã chính thức nghỉ hưu với mức lương hưu khoảng 7,5 triệu đồng/tháng. Với nhiều người, con số này có thể là khiêm tốn, nhưng với một người có lối sống giản dị như ông, khoản tiền này hoàn toàn đủ để trang trải các sinh hoạt hằng ngày.

Tuy đã nghỉ hưu, nhưng tinh thần của nam nghệ sĩ vẫn luôn tươi trẻ. Ông không rời xa nghệ thuật mà vẫn tiếp tục nhận lời tham gia các dự án phim nếu tìm thấy những vai diễn phù hợp. Có vẻ như việc vừa tận hưởng sự bình yên của gia đình, vừa thỉnh thoảng xuất hiện trên màn ảnh chính là "công thức" hạnh phúc của nam NSƯT ở tuổi U70.

Đúng là kiểu 'về hưu' mà ai trong chúng ta cũng ao ước: vừa có lương, vừa có con ngoan vợ đảm, lại vẫn được làm nghề mình yêu!