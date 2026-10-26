NSND Quốc Anh chuẩn bị hóa thân thành Vua Hùng trong siêu phẩm thực cảnh tại Phú Thọ

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NSND Quốc Anh chính thức được mời vào vai Vua Hùng trong vở diễn thực cảnh mang tên "Hào khí Lạc Hồng". Nam nghệ sĩ chia sẻ cảm thấy vừa vui mừng vừa tự hào khi được hóa thân thành vị vua huyền thoại của dân tộc. Với NSND Quốc Anh, đây là một chương trình mang giá trị cốt lõi về văn hóa và cội nguồn, nơi chứa đựng trọn vẹn gốc gác, cốt cách cũng như hồn cốt của con người Việt Nam.

Ông cho biết toàn bộ ê-kíp và các nghệ sĩ đang cống hiến bằng tất cả tâm huyết và sự thành kính trên mảnh đất thiêng của 18 đời Vua Hùng.

Quy mô lớn và sự kết hợp sân khấu, thực cảnh, điện ảnh

Vở diễn thực cảnh này không đơn thuần là một buổi biểu diễn mà là một tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ huyền sử, truyền thuyết và các biểu tượng văn hóa, chứ không phải là sự phục dựng lịch sử. Hai đạo diễn Mai Long và Trần Trung cho biết chương trình có thời lượng khoảng 90 phút với sự tham gia của gần 400 người.

Các đạo diễn lựa chọn mô hình kết hợp chặt chẽ giữa sân khấu, thực cảnh và điện ảnh. Thông qua hình thức thực cảnh, chương trình hướng tới đưa những giá trị về nguồn cội, nghĩa đồng bào và tinh thần đoàn kết đến gần hơn với công chúng.

Hành trình xuyên suốt huyền sử Lạc Hồng

"Hào khí Lạc Hồng" được chia thành 6 phần nghệ thuật liên hoàn. Khán giả sẽ được dẫn dắt đi từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, ngắm nhìn hình ảnh buổi đầu của Văn Lang, cho đến câu chuyện Vua Hùng kén rể, cuộc đối đầu giữa Sơn Tinh - Thủy Tinh và hình ảnh cộng đồng cùng nhau vượt qua những thử thách của thiên nhiên.

Tại buổi họp báo ngày 25/10, ông Phạm Tiến Đạt – Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết tỉnh Phú Thọ xác định đây là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Mục tiêu là tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Tổ, đồng thời tạo không gian để du khách trải nghiệm các giá trị văn hóa bằng hình thức mới, hiện đại và phù hợp với đời sống đương đại.

Thử nghiệm du lịch văn hóa ban đêm

Việc triển khai "Hào khí Lạc Hồng" nằm trong chủ trương phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa độc đáo, gắn liền với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa để phát triển du lịch. Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn và đạo diễn để nghiên cứu kỹ lưỡng chương trình này.

Theo Ban tổ chức, vở diễn sẽ có hai đêm biểu diễn trong tháng 11/2026. Đây sẽ là dịp để thử nghiệm và đánh giá mô hình nghệ thuật thực cảnh ban đêm ngay tại Đền Hùng. Kết quả từ hai đêm diễn này sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Phú Thọ tiếp tục nghiên cứu khả năng hình thành các sản phẩm văn hóa - du lịch phù hợp hơn trong thời gian tới.

Liệu sự kết hợp giữa thực cảnh và điện ảnh có tạo nên cú hit mới cho du lịch Phú Thọ không nhỉ?