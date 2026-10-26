Ninh Dương Lan Ngọc trở lại điện ảnh: Không còn 'mê' giải thưởng vì đã trưởng thành hơn

Giải trí

Năm 2026, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức đánh dấu sự trở lại với điện ảnh sau 4 năm vắng bóng qua dự án Chị chị em em 3. Trong phim, cô đảm nhận vai Thị Liễu, một người phụ nữ có nội tâm phức tạp, mắc kẹt giữa những mâu thuẫn về tình yêu và hôn nhân dẫn đến bi kịch. Để nhập vai một cách trọn vẹn nhất, nữ diễn viên vốn tính hoạt bát, thích đùa giỡn đã phải chủ động giữ khoảng cách với mọi người trên phim trường nhằm duy trì cảm giác cô đơn cần thiết cho nhân vật.

Lý do 'ở ẩn' và góc nhìn về việc làm nghề

Việc không xuất hiện trong các dự án điện ảnh suốt thời gian dài không có nghĩa là Ninh Dương Lan Ngọc chủ động ngừng đóng phim. Cô giải thích rằng trong 4 năm qua, bản thân chưa gặp được dự án phù hợp hoặc chưa nhận được lời mời thích hợp. Đây cũng là khoảng thời gian cô chọn chậm lại để nhìn nhận những vai diễn, dự án mình từng tham gia, đồng thời trau dồi kinh nghiệm và tìm hiểu những cách diễn xuất khác nhau để hoàn thiện bản thân.

Trong khi vắng bóng trên màn ảnh rộng, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn hoạt động năng nổ trong các lĩnh vực giải trí khác như game show, tham gia các chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Running Man và hoạt động cùng nhóm nhạc LUNAS. Trước ý kiến cho rằng việc chạy show quá nhiều khiến cô sao nhãng diễn xuất, nữ diễn viên thẳng thắn cho rằng cách nhìn này chưa thể hiện hết quan niệm làm nghề của cô. Với cô, nghệ thuật có nhiều hình thức thể hiện từ ca hát, diễn xuất đến giải trí, và điều quan trọng nhất là cơ hội được cống hiến và xuất hiện trước khán giả.

Thay đổi tư duy về giải thưởng và sự cạnh tranh

Nhắc về vai Nương trong Cánh đồng bất tận, một vai diễn từng tạo dấu ấn sâu đậm, Ninh Dương Lan Ngọc cười xòa khi được hỏi liệu có đang chờ đợi một vai diễn tương tự hay không. Cô thừa nhận thời điểm mới vào nghề, cô rất thích giải thưởng và luôn mong chờ tên mình trong danh sách đề cử mỗi cuối năm. Tuy nhiên, khi trưởng thành hơn, cô hiểu rằng việc một bộ phim có đoạt giải hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, vì mỗi người có một tiêu chí đánh giá và góc nhìn riêng.

Điều cô quan tâm nhất hiện giờ là liệu mình đã thực sự cố gắng hết sức, làm hết mình hay chưa, và có điều gì bỏ lỡ khiến vai diễn chưa đạt kết quả như mong muốn.

Khao khát khám phá những góc khuất tâm lý

Nhìn lại hành trình làm nghề, Ninh Dương Lan Ngọc thừa nhận bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót trong diễn xuất. Vì vậy, cô muốn tiếp tục trải nghiệm nhiều dạng nhân vật khác nhau, đặc biệt là tìm hiểu về tâm lý con người và những hệ quả từ các lựa chọn trong cuộc sống. Việc cô thường xuyên chọn những vai diễn có nhiều bi kịch chính là một phần trong mong muốn khám phá những trạng thái tâm lý phức tạp.

Đáng chú ý, sau 4 năm không đóng phim, cô cũng không còn bận tâm đến sự cạnh tranh với những gương mặt mới. Ninh Dương Lan Ngọc khẳng định mỗi người đều có một hành trình và thời điểm tỏa sáng riêng. Cô chọn tập trung vào con đường của chính mình, tiếp tục cố gắng trong từng dự án đã chọn thay vì bon chen với bất kỳ ai, bởi cô tin rằng mình mãi mãi là Ninh Dương Lan Ngọc và không thể thay thế bằng một cái tên khác.

Nghe xong mà thấy 'vibe' chị Ngọc giờ điềm tĩnh hơn hẳn, đúng kiểu đã qua thời kỳ muốn chứng minh mọi thứ bằng cúp rồi, giờ chỉ cần vai diễn 'đã' là đủ đúng không cả nhà?