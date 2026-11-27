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Nhà thiết kế Đỗ Long vừa trình làng bộ sưu tập (BST) mang tên "Đẹp hơn mỗi ngày", được thực hiện độc quyền cho thương hiệu dầu ô liu Olivoilà. Lấy cảm hứng từ sắc xanh của những vườn ô liu vùng Địa Trung Hải, BST tập trung vào những đường cắt cúp tinh tế, trẻ trung và khỏe khoắn. Mục tiêu của nhà thiết kế không chỉ là tôn vinh hình thể phái đẹp mà còn lan tỏa thông điệp về một lối sống lành mạnh.

BST lần này hướng đến phong cách năng động, dễ dàng phối hợp trong trang phục hằng ngày với các thiết kế cơ bản như áo thun, áo bra và túi tote. Theo NTK Đỗ Long, các món đồ này được tạo ra để có tính ứng dụng cao, đồng thời khuyến khích phụ nữ quan tâm hơn đến sức khỏe và ngoại hình mỗi ngày.

Khi các hoa hậu và diễn viên 'lên đồ'

Hoa hậu Ý Nhi là một trong những người đầu tiên trải nghiệm BST này. Cô nàng cho thấy sự linh hoạt khi phối áo thun Olivoilà với quần hoặc chân váy, hay táo bạo hơn là kết hợp áo bra cùng blazer và quần ôm. Cách phối đồ này giúp Ý Nhi biến hóa từ hình ảnh năng động thường ngày sang phong cách thanh lịch, cá tính tùy theo hoàn cảnh.

Không chỉ diện đồ, Ý Nhi còn cực kỳ đồng tình với thông điệp chăm sóc vẻ đẹp từ bên trong. Cô cho biết việc duy trì chế độ ăn uống, vận động và nghỉ ngơi hợp lý là chìa khóa để có năng lượng cho công việc và học tập. Đặc biệt, khi chuẩn bị đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2026, cô càng chú trọng xây dựng lối sống lành mạnh để đáp ứng trách nhiệm mới.

Hai diễn viên Khánh Ly và Diệp Bảo Ngọc cũng đưa ra những gợi ý phối đồ đầy sáng tạo. Diệp Bảo Ngọc đặc biệt yêu thích mẫu áo thun có logo dập nổi cho những buổi cà phê bạn bè. Cô đánh giá phom dáng trẻ trung, màu sắc dễ phối và chi tiết logo tạo điểm nhấn tinh tế. Với cô, những thiết kế cơ bản này rất dễ kết hợp với đồ sẵn có để đi chơi hoặc làm các hoạt động thường ngày.

Trong khi đó, Khánh Ly lại chọn kết hợp áo thun cùng túi tote màu xanh ô liu để tạo vẻ thoải mái khi dạo phố hoặc đi làm. Nữ diễn viên bày tỏ sự ấn tượng với tính ứng dụng của BST, đặc biệt là chiếc túi tote đơn giản nhưng lịch sự, phù hợp cho nhiều dịp khác nhau.

Từ thời trang đến thói quen chăm sóc sức khỏe

Tinh thần "Đẹp hơn mỗi ngày" không chỉ dừng lại ở quần áo mà còn thấm vào thói quen sinh hoạt của các mỹ nhân. Diễn viên Khánh Ly chia sẻ cô ưu tiên lối sống lành mạnh, chú trọng chọn thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để giữ sức khỏe giữa lịch trình làm việc bận rộn. Các mỹ nhân tin rằng những thói quen nhỏ, tích cực được duy trì bền bỉ chính là cách để tận hưởng hành trình làm đẹp theo cách riêng.

Một góc nhìn khác đầy khỏe khoắn đến từ cầu thủ Thanh Nhã. Cô chọn phong cách Sporty Chic khi phối áo thun logo dập nổi với túi canvas xanh ô liu. Vì vốn quen với đồ thi đấu và tập luyện, Thanh Nhã cực kỳ chuộng những thiết kế thoải mái, dễ vận động nhưng vẫn đủ sành điệu khi đi chơi.

Không dừng lại ở việc mặc đẹp, Thanh Nhã còn đăng video trên TikTok để chia sẻ quy trình chăm sóc bản thân. Từ việc chuẩn bị món ăn giàu protein cho đến việc sử dụng đường nâu và dầu ô liu Olivoilà trong quy trình chăm sóc da cá nhân, cô chia sẻ những thói quen chăm sóc bản thân của mình.

Một chút thông tin cho những ai quan tâm: Olivoilà là thương hiệu dầu ô liu nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha, sử dụng phương pháp ép lạnh trong vòng 24 giờ sau thu hoạch để giữ trọn vitamin E và polyphenol. Bên cạnh BST hợp tác cùng nhà thiết kế Đỗ Long, Olivoilà hướng đến khuyến khích người tiêu dùng xây dựng thói quen dinh dưỡng lành mạnh và chăm sóc sức khỏe hằng ngày.