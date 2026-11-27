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Vào tối 6-12, ca sĩ Phúc Tiệp sẽ chính thức bước lên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm tại Hà Nội với liveshow đầu tay mang tên “The Gentleman”. Đây không đơn thuần là một đêm nhạc, mà được xem là cuộc đối thoại bằng âm nhạc bán cổ điển, nơi nam ca sĩ thể hiện sự kiên định, lòng tri ân và những cảm xúc tích tụ sau 25 năm gắn bó với nghệ thuật.

Từ lời chê "không có khả năng" đến nhóm thủ khoa

Ít ai biết rằng, hành trình chạm đến những giải thưởng lớn của Phúc Tiệp từng khởi đầu bằng một lời nhận xét phũ phàng: anh không có khả năng theo đuổi thanh nhạc. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, nam ca sĩ đã chọn cách đối mặt đầy bền bỉ. Sau khi hoàn thành lớp 12, anh tìm đến giảng viên Lan Anh tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên). Để theo đuổi đam mê, Phúc Tiệp đã kiên trì đạp xe hàng chục cây số tới lớp.

Sau tám tháng được cô Lan Anh dìu dắt, nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng khi thi đỗ vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với điểm số cao, nằm trong nhóm thủ khoa đầu vào. Đây chính là bước ngoặt quan trọng mở ra chuỗi dấu ấn trong dòng nhạc thính phòng của anh, bao gồm giải ba cuộc thi hát opera nhạc kịch toàn quốc năm 2004, tham gia vở nhạc kịch “Cây sáo thần” năm 2006 và trở thành Á quân dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Sao Mai năm 2007.

Không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn, từ tháng 9-2008, Phúc Tiệp còn đảm nhiệm vai trò giảng viên Khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Việc đứng lớp không chỉ là một công việc mà còn là cách anh gắn bó với môi trường đào tạo chuyên nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng những giọng ca trẻ trên con đường trưởng thành.

19 năm để trả lời một câu hỏi

Một trong những chi tiết thú vị nhất trong sự nghiệp của Phúc Tiệp chính là mối quan hệ với NSND Quang Thọ. Năm 2007, khi vừa bước ra từ cuộc thi Sao Mai, Phúc Tiệp từng hỏi ý kiến thầy về việc thực hiện CD và liveshow riêng. Thay vì đưa ra lời khuyên trực tiếp, NSND Quang Thọ chỉ đặt ra một câu hỏi: “Thế đã thấy chín chưa?”.

Câu hỏi này đã trở thành một nỗi trăn trở, đồng hành cùng nam ca sĩ suốt 19 năm. Dù trong khoảng thời gian đó, anh đã tổ chức 4 chương trình vào các năm 2015, 2016, 2023 và 2024, nhưng chỉ đến thời điểm này, anh mới thực sự tự tin trả lời rằng mình đã đủ độ chín. Với Phúc Tiệp, sự "chín" này đến từ sự tổng hòa giữa nghề nghiệp, những trải nghiệm sống và bản lĩnh của một người nghệ sĩ trước khi bước vào đêm nhạc lớn nhất sự nghiệp.

Tư duy mới trong “The Gentleman”

Trong dự án “The Gentleman”, Phúc Tiệp quyết định thay đổi hướng đi. Thay vì sử dụng nhạc giao hưởng vốn là thế mạnh quen thuộc, anh chuyển sang phong cách bán cổ điển. Sự kết hợp giữa màu sắc cổ điển và âm nhạc hiện đại sẽ đặt trọng tâm vào giọng hát và những câu chuyện được kể bằng âm nhạc, dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc.

Điểm nhấn của đêm nhạc là sự xuất hiện của những khách mời đặc biệt, những người gắn bó mật thiết với hành trình của anh nhưng sẽ xuất hiện với một hình ảnh đổi mới, thử sức với những tác phẩm hoặc cách thể hiện khác lạ. NSND Quang Thọ sẽ hiện diện như một lời tri ân sâu sắc dành cho người thầy đã dìu dắt anh từ bậc trung cấp đến đại học. Bên cạnh đó là Bảo Trâm Idol với ca khúc mới “Ai mang mùa thu đi” do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh viết riêng cho Phúc Tiệp.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của Đào Tố Loan – một trong những học trò đầu tiên của nam ca sĩ – trong một ca khúc giao thoa giữa pop và bán cổ điển với bản phối mới, cùng các học trò khác như Dương Trường Giang và Trần Tùng Anh.

Đối với Phúc Tiệp, “The Gentleman” không chỉ là tên gọi cho phong cách âm nhạc mà còn là một triết lý sống. Anh quan niệm sự hào hoa và sang trọng không nằm ở trang phục hay vẻ ngoài, mà phải bắt nguồn từ sự chỉn chu, cách ứng xử và thái độ tôn trọng đối với người yêu nhạc.

Sau ngần ấy năm kiên trì, liệu lần này “The Gentleman” có thực sự khiến khán giả thấy được độ chín mà anh hằng theo đuổi?