Nhật Kim Anh từ ca sĩ đắt show thành phú bà showbiz

Giải trí

Nhật Kim Anh là một trong số ít nghệ sĩ vẫn giữ được sức hút cực lớn với công chúng dù tần suất hoạt động nghệ thuật không còn quá sôi nổi. Sinh năm 1985 tại Thanh Hóa, cô chuyển vào TP.HCM sinh sống cùng gia đình từ năm 10 tuổi và bắt đầu bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Sau quá trình trau dồi thanh nhạc và kỹ năng biểu diễn, Nhật Kim Anh chính thức đi hát chuyên nghiệp vào năm 16 tuổi để theo đuổi con đường nghệ thuật tại Việt Nam.

Từ những ngày hát lót đến đỉnh cao pop ballad

Thời gian đầu khởi nghiệp, nữ ca sĩ từng trải qua giai đoạn chật vật với mức cát-sê khá thấp. Tuy nhiên, cô vẫn kiên trì dành dụm tiền để đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Năm 2007, album đầu tay Chuyện Tình Nàng KA ra đời, đánh dấu bước khởi đầu chuyên nghiệp giúp cô dần xây dựng tên tuổi và tiếp cận khán giả.

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2008 với album Lâu Đài Cát. Ca khúc chủ đề cùng tên do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác đã tạo nên một cú hit lớn, lan tỏa rộng rãi trên các trang nhạc trực tuyến thời điểm đó. Thành công này giúp Nhật Kim Anh thoát mác ca sĩ hát lót để trở thành gương mặt được săn đón, đắt show tại nhiều sự kiện lớn ở TP.HCM và các tỉnh thành.

Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục khẳng định vị thế với loạt album như Ngôi Sao Xanh, Nắng Lạ và Tiếng Vĩ Cầm. Những bản pop ballad buồn, giàu cảm xúc như Mưa Đã Tạnh, Tiếng Vĩ Cầm hay Thà Người Đừng Hứa đã chinh phục đông đảo người nghe nhờ giai điệu da diết và chất giọng ngọt ngào. Đặc biệt, phong cách hát mùi mẫn giúp cô cực kỳ thành công tại các sân khấu ca nhạc miền Tây, duy trì sức hút bền bỉ qua nhiều năm.

Lấn sân diễn xuất và chiến lược kinh doanh nhạy bén

Không chỉ gói gọn trong âm nhạc, Nhật Kim Anh còn mở rộng độ phủ sóng sang lĩnh vực điện ảnh. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Long Thành Cầm Giả Ca, Gieo Gió, Tiếng Sét Trong Mưa, Vua Bánh Mì và Lưới Trời. Những vai diễn này không chỉ khẳng định khả năng diễn xuất mà còn giúp tên tuổi cô tiếp cận đa dạng đối tượng khán giả hơn.

Song song với nghệ thuật, nữ ca sĩ lấn sân sang kinh doanh với các thương hiệu về làm đẹp, thực phẩm và cà phê. Cô tham gia điều hành hoặc góp vốn tại nhiều công ty, trong đó có doanh nghiệp gây ấn tượng khi tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng chỉ sau vài năm. Tại một số doanh nghiệp, Nhật Kim Anh nắm tỷ lệ sở hữu chi phối từ 50-55%.

Đáng chú ý, thương hiệu cà phê của cô vừa qua bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ loạt video quảng bá mang màu sắc hài hước. Những clip này nhanh chóng biến thành chất liệu để giới trẻ sáng tạo meme và video chế, khiến hình ảnh Nhật Kim Anh phủ sóng trở lại trên mạng xã hội theo một cách cực kỳ trẻ trung và bất ngờ, dù cô không còn ra mắt sản phẩm ca hát dồn dập như xưa.

Cuộc sống sang chảnh của 'phú bà showbiz'

Sự kết hợp thành công giữa nghệ thuật và kinh doanh đã khiến khán giả gọi vui Nhật Kim Anh là “phú bà showbiz”. Hiện tại, nữ ca sĩ đang sinh sống trong một căn biệt thự sân vườn tại TP.HCM với giá trị định giá khoảng 20 tỷ đồng.

Căn nhà có diện tích rộng khoảng 200-220m², được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng với không gian xanh mát, có hồ cá Koi và nội thất sang trọng. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là không gian riêng tư nơi nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm cúng bên gia đình. Từ một ca sĩ từng vất vả tìm chỗ đứng, Nhật Kim Anh đã chứng minh khả năng thích nghi và thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau.