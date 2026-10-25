Mai Phương Thúy diện đồ 'đỏ rực' chơi pickleball, Đỗ Mỹ Linh chốt đơn điện thoại trăm triệu tặng chồng

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Cuối tuần, Mai Phương Thúy cùng bạn bè chơi pickleball tại Thảo Điền, TPHCM, với hình ảnh rất đáng yêu. Nàng hậu chọn set đồ năng động với áo phông in hình cờ đỏ sao vàng, phối cùng chân váy thể thao tối màu. Điểm nhấn khiến dân mạng thích thú chính là chiếc khăn đỏ quấn trùm đầu, thắt nút ở cằm cùng tạo dáng và biểu cảm đáng yêu.

Đặc biệt, nhan sắc mặt mộc của Mai Phương Thúy cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Đây là một tín hiệu vui vì trước đó, cô từng bị 'soi' là quá xuề xòa, không trang điểm khi xuất hiện tại Model Kids Vietnam 2026 hay lúc đi ăn cùng bạn bè. Gần đây, Mai Phương Thúy được đánh giá là chỉn chu hơn trong hình ảnh trước công chúng.

Trong khi đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tặng quà kỷ niệm bốn năm cưới cho chồng là doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Món quà là một chiếc điện thoại đắt giá, giá trị có thể lên đến hơn 100 triệu đồng. Đỗ Vinh Quang hãnh diện khoe quà, còn Đỗ Mỹ Linh thì không quên trêu chồng bằng một câu cực ngắn gọn nhưng đầy quyền lực: Ngoan là có thưởng nhé.

Cử chỉ tình cảm của cặp đôi được khán giả tán thưởng. Một tài khoản bình luận họ đúng trai tài gái sắc, đẹp cả đôi, một người khác khen hoa hậu giản dị, không màu mè, không khoe mẽ và cho rằng con gái cô cũng đáng yêu.