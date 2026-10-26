Kỳ Duyên và Thiên Ân 'dính như sam' từ thảm đỏ đến lúc đi dạo phố

Giải trí

Kỳ Duyên và Thiên Ân đang khiến dân mạng chú ý khi ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng. Từ những sự kiện sang chảnh cho đến những khoảnh khắc đời thường giản dị, cả hai luôn xuất hiện bên cạnh nhau như hình với bóng, không rời nửa bước.

Biến thảm đỏ thành 'lễ đường thu nhỏ'

Đỉnh điểm là tại sự kiện ra mắt phim Án Mạng Karaoke, Kỳ Duyên đã khiến tất cả chú ý khi mang một bó hoa hồng lớn đến chúc mừng Thiên Ân. Đứng trước hàng chục ống kính truyền thông, cặp đôi chẳng ngại ngần mà thoải mái ôm eo, nắm tay và dành cho nhau những cử chỉ cực kỳ thân mật. Màn tương tác tình cảm của cả hai khiến thảm đỏ trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí được ví như một lễ đường thu nhỏ.

Sự quan tâm không dừng lại ở đó. Sau khi sự kiện kết thúc, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn cùng nhau đi ăn khuya rồi tự lái xe trở về nhà. Việc tự tay đưa đón nhau mỗi khi đối phương có công việc riêng đã trở thành một chi tiết quen thuộc, cho thấy cả hai luôn muốn đồng hành và tự tay chăm sóc nhau trong mọi hoạt động.

'Tuy hai mà một' từ phong cách đến thói quen

Không chỉ xuất hiện tại các sự kiện, cặp đôi còn bị bắt gặp quấn quýt trong những buổi đi dạo phố bình thường. Có lần, cả hai cùng đưa thú cưng đi dạo với phong cách năng động: đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang và mặc đồ thoải mái như bao người khác.

Điều khiến netizen thích thú nhất chính là phong cách của hai người ngày càng có nhiều điểm tương đồng. Từ vóc dáng, cách phối đồ cho đến trang phục thể thao, Kỳ Duyên và Thiên Ân mang đến cảm giác đồng điệu, đúng kiểu 'tuy hai mà một' sau một thời gian dài ở cạnh nhau.

Điểm cộng lớn là thái độ cực kỳ gần gũi khi bị phát hiện. Khi có khán giả nhận ra, Kỳ Duyên thoải mái giao lưu và nán lại chụp ảnh cùng mọi người. Trong khi đó, Thiên Ân chính là người đứng sau cầm máy ghi lại những khoảnh khắc này cho bạn đồng hành. Sau khi chào tạm biệt mọi người, cả hai cùng di chuyển về nhà chung.

Những lời 'có cánh' dành cho nhau

Trên mạng xã hội, cặp đôi cũng công khai thể hiện sự quan tâm dành cho nhau. Kỳ Duyên thường xuyên tương tác dưới các bài đăng của Thiên Ân, dành cho người đẹp sinh năm 2000 những lời khen ngợi và gọi bằng biệt danh là Bơ. Đáp lại, Thiên Ân cũng công khai gọi đàn chị là "my boo" dưới một bài đăng.

Chia sẻ trong talkshow The 30s, Kỳ Duyên định nghĩa một mối quan hệ tốt là nơi mình được là chính mình, hai người cùng giúp nhau trở thành phiên bản tốt hơn và biết che chở cho nhau khi giông bão. Cô đánh giá Thiên Ân là một người bạn đồng hành rất tốt, giúp cô trưởng thành hơn. Dù Thiên Ân nhỏ hơn cô bốn tuổi và có vẻ ngoài nhỏ bé, nhưng Kỳ Duyên khẳng định đối phương là người biết cách bảo vệ, che chở và luôn bao dung với cô, điều mà cô vô cùng quý trọng.