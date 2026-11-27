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NSƯT Cát Tường vừa khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đi dạo buổi tối tại thị trấn Skaneateles, bang New York (Mỹ). Dù thời tiết lạnh giá, nữ nghệ sĩ vẫn cực kỳ tươi tỉnh với những biểu cảm hài hước trước ống kính, mang đến một góc nhìn gần gũi cho khán giả về chuyến hành trình này.

Nỗi lo 'đói' ngày Lễ Tạ ơn

Điểm đáng chú ý nhất trong chuyến đi là lần đầu tiên Cát Tường đón lễ Tạ ơn (Thanksgiving) trên đất Mỹ. Tuy nhiên, niềm vui đón lễ lại đi kèm với một tình huống khó xử vì nữ nghệ sĩ chưa chuẩn bị được đồ ăn cho dịp đặc biệt này.

Trên bài đăng của mình, Cát Tường không giấu nổi sự lo lắng khi viết: “Đang hoang mang cho số phận đêm mai của tôi, lang thang đón Thanksgiving lần đầu trên đất Mỹ tại Skaneateles bang New york!”.

Vì không có Gà Tây truyền thống, nữ nghệ sĩ dự định sẽ vào siêu thị Costco mua tạm một con gà để ăn cho đỡ đói. Thế nhưng, kế hoạch này lại gặp trục trặc khi cô nghe đồn rằng ngày mai các cửa hàng sẽ đóng cửa hết.

Sự thoải mái trong trải nghiệm mới

Thay vì xuất hiện tại những sự kiện sang chảnh hay chia sẻ các hoạt động nghệ thuật cầu kỳ, Cát Tường chọn cách tiếp cận mộc mạc, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Câu chuyện xoay quanh bữa tối ngày lễ cho thấy sự hài hước và tinh thần thoải mái của cô khi trải nghiệm một dịp lễ truyền thống tại một đất nước hoàn toàn khác.

Câu chuyện này khiến chuyến đi Mỹ của cô trở nên thú vị hơn, không chỉ là tham quan.

Từ 'bà mối quốc dân' đến những vai diễn đậm dấu ấn

Cát Tường vốn là gương mặt cực kỳ quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Cô khởi đầu ấn tượng khi thi đỗ thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Bước ngoặt sự nghiệp đến vào năm 1996 khi cô giành giải Ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM và gây dấu ấn mạnh mẽ ở tuổi 19 qua vai Yến trong phim Đồng Tiền Xương Máu.

Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục khẳng định thực lực qua hàng loạt dự án truyền hình như Cô Gái Xấu Xí, Gọi Giấc Mơ Về, Huyền Thoại Tím và Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Trên màn ảnh rộng, cô cũng góp mặt trong nhiều bộ phim như Hải Nguyệt, Nhà Có 5 Nàng Tiên, Tía Tôi Là Cao Thủ và Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Chính những vai diễn có cá tính riêng đã giúp Cát Tường duy trì sức hút trong lĩnh vực phim ảnh suốt nhiều năm.

Không chỉ đóng phim, cô còn hoạt động sôi nổi trên sân khấu kịch và truyền hình. Đặc biệt, vai trò người dẫn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò kết hợp cùng MC Quyền Linh đã giúp cô trở nên gần gũi và được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “bà mối quốc dân” nhờ lối trò chuyện tự nhiên.

Hiện tại, dù vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật, Cát Tường thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, và chuyến đi Mỹ lần này chính là một ví dụ điển hình cho sự hóm hỉnh của cô.

Đi Mỹ mà không có gà Tây thì đúng là một 'bi kịch' hài hước, không biết cuối cùng chị có chốt đơn được con gà nào không nhỉ?