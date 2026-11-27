Giải trí

Tối 26/11, tại sự kiện ra mắt phiên bản điện ảnh Running Man Vietnam 2026: Về nhà ở TPHCM, ca sĩ Quân A.P đã gây chú ý khi cùng bạn gái là Lê Khanh xuất hiện. Đây là lần đầu tiên cả hai công khai sánh đôi tại một sự kiện giải trí kể từ khi xác nhận chuyện tình cảm trên sóng Running Man Vietnam hồi cuối tháng 10.

Cặp đôi chọn cho mình những bộ trang phục với tông màu nhẹ nhàng và cùng đeo kính, thoải mái giao lưu với khán giả. Khác với vẻ kín tiếng trước đây, Lê Khanh tự tin sải bước trên thảm đỏ, không ngần ngại chia sẻ về bạn trai cũng như những khoảnh khắc đời thường của cả hai.

Cách chăm sóc "đặc biệt" của Lê Khanh dành cho bạn trai

Khi chia sẻ về chuyện tình cảm, Lê Khanh cho biết trong cuộc sống thường ngày, hai người ít khi nói những lời ngọt ngào mà chủ yếu thể hiện tình yêu thông qua hành động, sự quan tâm và chăm sóc.

Đặc biệt, trong thời gian tham gia Running Man Vietnam, do lịch trình ghi hình vất vả khiến Quân A.P thường xuyên trở về nhà lúc sáng sớm, Lê Khanh đã dành thời gian massage và chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho bạn trai. Về điều này, cô hài hước chia sẻ rằng: “Nói chung về nhà, Quân A.P rất sướng”.

Bên cạnh đó, khi được hỏi về hành trình của bạn trai tại chương trình, Lê Khanh dành nhiều lời khen cho nam ca sĩ. Cô đánh giá Quân A.P là người thông minh, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của anh trong suốt quá trình tham gia, giúp anh thể hiện được màu sắc và cá tính riêng tại sân chơi này.

Chuyện tình 14 năm và những lần xuất hiện bất ngờ

Quân A.P và Lê Khanh cùng sinh năm 1997 và đã quen biết nhau từ thời học sinh. Nam ca sĩ từng tiết lộ về mối quan hệ kéo dài 14 năm, trong đó thừa nhận cả hai từng có giai đoạn chia tay rồi mới tái hợp. Trước đây, anh hạn chế chia sẻ chuyện đời tư vì mong muốn bảo vệ người yêu.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 10, Quân A.P đã mời bạn gái đảm nhận vai nữ chính trong MV 3 phải 6 đừng. Cùng thời điểm này, Lê Khanh bất ngờ xuất hiện trong tập 14 của Running Man Vietnam 2026. Tại đây, ê-kíp chương trình đã bí mật chuẩn bị một lễ cưới giả định dành cho cặp đôi, tạo nên những khoảnh khắc xúc động cho cả hai và các nghệ sĩ khác.

Những tiết lộ thú vị từ Gia tộc R tại sự kiện ra mắt

Buổi giao lưu tối 26/11 cũng là dịp để các thành viên Gia tộc R nhìn lại hành trình đồng hành, chia sẻ kỷ niệm và hé lộ những tình tiết ở chặng đua cuối cùng.

Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả tò mò khi úp mở về danh tính quán quân thông qua chi tiết con bướm xuất hiện trên vai cô. Trong khi đó, Anh Tú Atus lại hài hước tiết lộ chiến thuật của mình là chấp nhận thất bại ở những chặng đua trước để chờ cơ hội lật ngược tình thế trong tập cuối. Không khí buổi hội ngộ càng thêm gần gũi khi các nghệ sĩ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Liên Bỉnh Phát và ngẫu hứng hát ca khúc Đi về nhà.

Running Man Vietnam 2026: Về nhà là phiên bản điện ảnh khép lại hành trình của các thành viên Gia tộc R trong mùa 4. Bộ phim mở đầu bằng chuyến trở về bảo tàng ký ức trước khi đưa các nghệ sĩ vào cuộc đua tìm người thừa kế với các thử thách vận động và đấu trí. Ngoài những tình huống hài hước, phiên bản điện ảnh này còn khai thác câu chuyện về tình cảm gia đình, lòng biết ơn và sự trân trọng những người thân yêu.