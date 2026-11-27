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Phim điện ảnh "Về nhà" - tập cuối của Running Man Vietnam 2026 đã chính thức ra rạp vào ngày 27/11. Tuy nhiên, buổi công chiếu lại thiếu vắng đạo diễn Trấn Thành. Đại diện Gia tộc R, Lan Ngọc, giải thích rằng anh đang đi xuất khẩu lao động.

Trên trang cá nhân, nam đạo diễn bày tỏ tiếc nuối vì phải sang Mỹ làm MC concert Tinh hà say hi. Anh hài hước xin khán giả thông cảm cho việc mình đi làm ăn xa vì già rồi.

Chiến thuật lật kèo của Anh Tú Atus

Tại phần giao lưu với khán giả, Lan Ngọc chia sẻ ẩn ý về danh tính Quán quân của Running Man Vietnam 2026. Trong khi đó, Anh Tú Atus - quán quân mùa trước - thừa nhận mình cảm thấy áp lực. Anh tiết lộ đã cố ý thua suốt mùa 4 để đợi đến tập cuối mới nắm bắt cơ hội lật ngược tình thế. Anh Tú Atus khẳng định đây là lần đầu tiên mình hạ gục cùng lúc 3-4 người và hứa hẹn những gì khán giả kỳ vọng ở tập cuối sẽ được nhân đôi.

Diễn viên Quang Trung ví Running Man Vietnam vừa là món ăn tinh thần, vừa là món ăn thực tế, và kể vui rằng đã nhịn đói suốt hai tuần để chờ ngày được bới tô cơm tại rạp.

Sự lột xác của Gia tộc R sau hành trình dài

Các thành viên Gia tộc R cũng dành thời gian nhìn lại sự thay đổi của bản thân. Diễn viên Quang Tuấn tự thấy chiến thuật của mình nâng cấp đáng kể nhờ tiếp thu góp ý từ khán giả. Việc thường xuyên nhận bình luận khuyên anh gian xảo, mưu mẹo hơn đã giúp anh nhiều lần thoát khỏi những chiêu trò của Anh Tú Atus.

Quang Trung cho biết mình đã tự tin hơn với các thử thách thể lực, thay vì chỉ biết chạy trốn mỗi khi đến trò chơi xé bảng tên như trước. Trong khi đó, Anh Tú Atus vẫn trung thành với phong cách tự tin thái quá đặc trưng. Ca sĩ Quân A.P cũng không còn hình ảnh em út ngây thơ mà trở nên dạn dĩ và biết pha trò hơn.

Quân A.P đặc biệt bày tỏ sự ngưỡng mộ với thể lực của Liên Bỉnh Phát đến mức phải lao vào phòng gym tập luyện theo. Nam ca sĩ cũng học hỏi tác phong chuyên nghiệp từ Trấn Thành, sự khéo léo và khả năng nhớ chi tiết của Quang Trung, đồng thời khen ngợi sự nhanh nhạy của Lan Ngọc, Anh Tú Atus và nét hài hước của Quang Tuấn.

Một khoảnh khắc ngọt ngào khác tại sự kiện là khi hot girl Lê Khanh dành nhiều lời khen cho ông xã Quân A.P. Cô chia sẻ cách ủng hộ chồng bằng những điều giản dị như nấu món ngon, bóp vai và tâm sự mỗi khi anh về nhà.

Cuộc đua tìm người thừa kế và thông điệp gia đình

Trong tập cuối dài 181 phút, các thành viên Gia tộc R sẽ cùng quay về bảo tàng ký ức để tìm kiếm người thừa kế thông qua các nhiệm vụ do quản gia (diễn viên Lê Nhân) công bố. Những thử thách trong phim là sự kết hợp giữa vận động, đấu trí và các tình huống hài hước, đòi hỏi cả thể lực lẫn khả năng phán đoán, vận dụng chiến thuật. Để mang lại trải nghiệm điện ảnh khác biệt, đơn vị sản xuất đã đầu tư mạnh về bối cảnh, đạo cụ và ý tưởng.

Đáng chú ý, các thành viên không quá đặt nặng chuyện thắng thua. Trong một phân cảnh, Lan Ngọc xúc động nói không cố giành chiến thắng vì quan trọng nhất là kỷ niệm. Thông qua cuộc đua tìm tài sản, bộ phim muốn gửi gắm thông điệp về tình cảm gia đình và mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ.

Kết thúc buổi công chiếu, Lan Ngọc chia sẻ tựa phim "Về nhà" có ý nghĩa đặc biệt khi những ngày cuối năm đang đến gần, như một hồi chuông nhắc nhở mỗi người trở về với gia đình. Từ một chương trình ghi hình, các thành viên Gia tộc R giờ đây thực sự coi nhau như những người thân trong cuộc sống. Sự kiện còn trở nên ấm áp hơn khi Gia tộc R bất ngờ tổ chức sinh nhật cho Liên Bỉnh Phát và cùng khán giả hát bài Đi về nhà tặng nam diễn viên.