Huyền thoại cello Mischa Maisky sắp đổ bộ Việt Nam: Khi tiền tỉ không bằng một lời hứa

Giải trí

Nghệ sĩ Mischa Maisky sẽ có buổi biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào tối 2-11. Đây là một sự kiện đặc biệt trong khuôn khổ Cello Fundamento - chuỗi hòa nhạc cổ điển do nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân sáng lập và dẫn dắt, hiện đã đi đến mùa thứ 13.

Mischa Maisky không chỉ là một cái tên, mà là một 'tượng đài' đúng nghĩa. Ông là người duy nhất trên thế giới từng theo học cả hai bậc thầy cello vĩ đại là Mstislav Rostropovich và Gregor Piatigorsky. Trong danh sách top 10 nghệ sĩ cello tài danh mọi thời đại, hiện chỉ còn Yo-Yo Ma và Mischa Maisky là những người còn sống và vẫn tiếp tục biểu diễn. Từng được Rostropovich ca ngợi là một trong những tài năng xuất sắc nhất thế hệ trẻ với lối chơi kết hợp giữa sự tinh tế, chất thơ và kỹ thuật điêu luyện, Maisky mang đến một nguồn năng lượng lãng mạn mãnh liệt cho âm nhạc cổ điển.

Cú bắt tay từ một lời hứa nhiều năm

Để mời được một huyền thoại như Mischa Maisky về Việt Nam, câu chuyện không nằm ở con số. Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân tiết lộ rằng thù lao của Maisky cực kỳ đắt đỏ, thậm chí có những nơi sẵn sàng trả tới tiền tỉ nhưng ông vẫn lắc đầu. Việc ông đồng ý sang Việt Nam lần này là sự ưu ái đặc biệt ông dành cho Đinh Hoài Xuân và Việt Nam.

Mối nhân duyên này bắt đầu từ khi Đinh Hoài Xuân còn tu nghiệp tại Romania. Tại đó, cô đã nói với ông rằng một ngày nào đó sẽ mời ông đến Việt Nam. Hai bên giữ liên lạc suốt thời gian dài, và dù đã được mời hai lần trước đó, nhưng mãi đến năm ngoái Mischa Maisky mới sắp xếp được thời gian để hiện thực hóa lời hứa. Đáng chú ý, Đinh Hoài Xuân cũng trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên có cơ hội song tấu cello cùng ông.

Tư duy âm nhạc phá cách và đầy tranh cãi

Mischa Maisky không phải là kiểu nghệ sĩ đi theo lối mòn. Cách ông tiếp cận các tác phẩm của Bach từng gây ra không ít tranh luận trong giới chuyên môn. Tuy nhiên, ông hoàn toàn không bận tâm. Maisky cho rằng Bach là một người đầy tính sáng tạo và thích thử nghiệm, thậm chí ông đùa rằng Bach có lẽ sẽ 'giật mình dưới mồ' nếu thấy hậu thế cố gắng quay ngược thời gian về 300 năm trước để tìm cách chơi nhạc 'đúng' nhất. Với Maisky, đơn giản là chẳng có cách nào gọi là đúng tuyệt đối cả.

Chính tư duy tự do này tạo nên một tiếng đàn cello có cá tính riêng biệt, gần gũi với giọng hát con người: vừa mãnh liệt, sâu sắc, vừa giàu chất thơ. Khả năng biến mỗi câu nhạc thành một lời kể chuyện chính là lý do khiến ông trở thành tâm điểm của Cello Fundamento 13.

Sự chuẩn bị đặc biệt cho đêm diễn

Đêm nhạc tới đây sẽ có sự góp mặt của pianist Lily Maisky (con gái ông) và nghệ sĩ violon Nicolas Dautricourt cùng với Đinh Hoài Xuân. Một điểm chưa từng có trong lịch sử Cello Fundamento là nhạc mục lần này sẽ không do Đinh Hoài Xuân phụ trách. Thay vào đó, chính Mischa Maisky sẽ trực tiếp chọn các tác phẩm cho chương trình.

Ông sẽ xuất hiện trong tất cả các tiết mục từ đầu đến cuối, mang đến những bản nhạc của Schubert, Brahms và Schumann. Bên cạnh lịch trình biểu diễn dày đặc, Mischa Maisky còn dự định cùng gia đình đi thăm vịnh Hạ Long trong chuyến đi này.