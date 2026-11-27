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Người Được Chọn, tác phẩm được kỳ vọng sẽ đánh dấu màn tái xuất của Hoài Linh, đã chính thức bỏ lỡ lịch chiếu dự kiến vào ngày 6/11. Điều đáng nói là phim vẫn chưa công bố thời điểm phát hành mới. Trong khi năm 2026 chỉ còn lại hơn một tháng, cơ hội để anh có thêm phim ra rạp trong năm nay ngày càng mong manh.

Hoài Linh vốn là một diễn viên và nghệ sĩ hài nổi tiếng, từng cộng tác thường xuyên với trung tâm Thúy Nga và nổi tiếng với các tiết mục hài cùng những nghệ sĩ như Vân Sơn hay Chí Tài. Sau một thời gian không còn xuất hiện dày đặc như thời đỉnh cao, anh vẫn bền bỉ duy trì hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là với sân khấu kịch và các dự án điện ảnh mới.

Bước chuyển mình với vai diễn mới

Trong Người Được Chọn, Hoài Linh vào vai thầy Thạch - một người hầu đồng mang trong mình nhiều biến cố và những góc khuất nội tâm sâu sắc. Đây là một hình tượng hoàn toàn khác biệt, tách rời khỏi những vai hài quen thuộc mà khán giả thường thấy ở nam nghệ sĩ.

Vai diễn này không chỉ là một thử thách mới mà còn là cơ hội để anh thể hiện chiều sâu diễn xuất thông qua một câu chuyện khai thác đậm chất văn hóa, xoay quanh tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ hầu đồng. Chính vì sự thay đổi hình tượng này mà bộ phim trở thành cái tên rất được chờ đợi, dù hiện tại ngày ra mắt vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Những con số ấn tượng tại phòng vé

Thực tế, sự trở lại của Hoài Linh trong những năm gần đây đã mang lại những kết quả rất tích cực. Năm 2024, anh gây ấn tượng với vai ông Đạo trong phim Làm Giàu Với Ma. Anh khắc họa hình ảnh một người cha nghèo, lam lũ nhưng tràn đầy tình thương, Bộ phim đạt khoảng 128 tỷ đồng, trở thành tác phẩm thành công đáng chú ý của anh tại phòng vé.

Đà thành công tiếp tục được duy trì sang năm 2025 khi anh xuất hiện trong phần hai mang tên Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn. Với vai ông Nháy, Hoài Linh một lần nữa phát huy thế mạnh diễn xuất hài hước và láu lỉnh. Tác phẩm này thu về khoảng 101 tỷ đồng. Tính tổng cộng, chỉ riêng hai phần phim này đã mang về hơn 229 tỷ đồng doanh thu.

Hành trình bền bỉ với điện ảnh Việt

Trước khi có những cú hích về doanh thu gần đây, Hoài Linh đã xây dựng vị trí riêng trong lòng khán giả qua hàng loạt phim điện ảnh như Nhà Có 5 Nàng Tiên, Tía Tui Là Cao Thủ, Nắng, Dạ Cổ Hoài Lang và Mặt Nạ Máu. Sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn, từ những phân đoạn hài hước đến những câu chuyện tình cảm gia đình, đã giúp sức hút của anh được duy trì ổn định qua nhiều thế hệ người xem.

Có thể nói, cụm từ "khó cứu" trong tình huống này không ám chỉ việc Hoài Linh đánh mất vị trí hay hết sức hút trong mắt công chúng. Điều "khó cứu vãn" nhất lúc này chính là khoảng thời gian còn lại của năm 2026. Sau những thành công về mặt phòng vé, khán giả đang rất mong chờ một vai diễn đột phá, nhưng cuộc hẹn với Người Được Chọn thì vẫn cứ mịt mờ như vậy.

Liệu chúng ta có kịp xem thầy Thạch lên sóng trước khi giao thừa điểm, hay lại phải chờ đến năm sau cho một cú chuyển mình thực sự?