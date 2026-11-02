Hội sao Việt 'lên đồ' Halloween: Kẻ hài hước, người mộng mị

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Halloween năm nay chứng kiến màn 'biến hình' đầy táo bạo của dàn nghệ sĩ Việt. Đáng chú ý nhất là gia đình Ngô Thanh Vân - nữ diễn viên kiêm người mẫu - và Huy Trần khi cùng con gái bé Gạo tái hiện không khí lễ hội Día de los Muertos của Mexico. Lấy cảm hứng từ bộ phim Coco, cặp đôi hóa thân thành vợ chồng Mexico, trong khi bé Gạo trở thành cô họa sĩ Frida Kahlo. Bộ trang phục không chỉ là hóa trang mà còn mang ý nghĩa tưởng nhớ những người thân yêu qua sắc màu, âm nhạc và hoa cúc vạn thọ.

Khi những cặp đôi 'phá cách'

Nếu gia đình Ngô Thanh Vân chọn sự ý nghĩa thì Binz và fashionista Châu Bùi lại chọn hướng gây cười. Cả hai gây cười khi diện đồ lòe loẹt, để tóc vàng và đánh son đỏ, mô phỏng đúng chất hai nhân vật chính trong bộ phim hài Mỹ White Chicks từ những năm 2000.

Tăng Duy Tân và Bích Phương lần đầu gia nhập 'đường đua' hóa trang. Cặp đôi công khai tình cảm khi hóa thân thành Mario và công chúa Peach từ thế giới Super Mario World.

Tiên Nguyễn và ông xã Justin Cohen cũng không kém cạnh khi đầu tư kỳ công để thành cặp đôi Người dơi. Với Tiên Nguyễn, việc hóa trang mỗi dịp Halloween đã trở thành thói quen trong suốt 10 năm qua.

Những màn hóa thân 'đỉnh' từ cổ điển đến hiện đại

Diễm My 9X mang đến một làn gió nhẹ nhàng và đầy tính nghệ thuật. Cô hóa thân thành người phụ nữ Việt xưa với áo dài và khăn đóng, lấy cảm hứng từ những bức tranh của họa sĩ Lê Phổ mang đậm dấu ấn mỹ thuật Đông Dương.

Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm lại chọn lối đi ngược lại khi biến mình thành Mr Bean. Từ trang phục đến biểu cảm, Ngọc Thanh Tâm giống hệt nhân vật trong series hài nổi tiếng của Anh những năm 1990,

Sức hút từ vẻ quyến rũ và ma mị

Không thể bỏ qua những tạo hình nóng bỏng từ dàn mỹ nhân. Huyền Baby khoe tạo hình nàng công chúa Jasmine từ câu chuyện Aladdin và cây đèn thần. Á hậu Thảo Nhi Lê cũng gây ấn tượng với hình tượng Thiên nga đen vừa ma mị vừa quyến rũ.

Midu chọn phong cách ma cà rồng với đầm gợi cảm và tóc giả, trong khi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng bạn bè cũng tham dự lễ hội hóa trang sớm với những bộ cánh quyến rũ.

Một điểm nhấn thú vị khác là Á hậu Quỳnh Châu cùng chồng con. Cả gia đình thu hút lượt thích khi ăn mặc và để tóc giống bộ ba BigBang trong concert với 45.000 khán giả tại Hà Nội.

Nhìn chung, gu hóa trang năm nay đủ mọi sắc thái, từ 'lầy lội' đến sang chảnh. Còn bạn, bạn chọn phe hài hước hay phe quyến rũ?