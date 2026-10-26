Hàng trăm người tiễn biệt đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

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Sáng 26/10, hàng trăm người thân, đồng nghiệp và nhiều nghệ sĩ đã có mặt trong lễ di quan đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Không khí buổi tiễn biệt diễn ra trong sự bùi ngùi và xúc động.

Sau lễ cầu nguyện tại nhà riêng, linh cữu cố đạo diễn được đưa đến nhà thờ làm thánh lễ trước khi chuyển đến nơi hỏa táng.

Nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt như diễn viên Hồng Ánh đã đến tiễn biệt, cho thấy sự trân trọng mà giới làm nghề dành cho ông. Phó đạo diễn Nhâm Minh Hiền cũng có mặt tại tang lễ .

Đặc biệt, nghệ sĩ Thành Lộc dù chưa từng hợp tác nhưng vẫn dành sự tôn trọng lớn cho cố đạo diễn. Ông chia sẻ rằng trong khi nhiều đạo diễn thường nóng tính thì anh Sơn lại luôn "điềm đạm, nhẹ nhàng với mọi người".

Trong mắt đồng nghiệp, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn là người làm phim "rất chậm, rất kỹ". Chính sự tỉ mỉ này cùng những tác phẩm chất lượng đã tạo nên sức ảnh hưởng sâu rộng của ông trong lòng khán giả.

Tại buổi lễ, con gái cố đạo diễn đã xúc động gửi lời cảm tạ và bày tỏ niềm tự hào về cha cùng những bộ phim ông để lại. Những câu chuyện sâu sắc về con người và vùng đất phương Nam mà ông tâm huyết kể lại sẽ mãi là dấu ấn không phai mờ.