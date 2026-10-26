Duy Khánh gây tranh cãi vì cứ thích làm 'em bé' trong Quán Nhà Haha

Giải trí

Duy Khánh đang trở thành tâm điểm bàn tán khi cách thể hiện trong chương trình thực tế Quán Nhà Haha gây ra những luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một số người vẫn thấy dễ thương, không ít khán giả lại cảm thấy mệt mỏi và cho rằng nam diễn viên đang diễn quá đà.

Lần này, Duy Khánh cùng với Rhymastic, Jun Phạm, Bùi Công Nam và Ngọc Thanh Tâm tái xuất trong phiên bản Quán Nhà Haha với dàn cast giữ nguyên từ mùa trước.

Khi 'bé dâu' không còn làm khán giả thấy vui

Câu chuyện bắt đầu từ một bài đăng trên Threads khi một khán giả bày tỏ sự không hài lòng về Duy Khánh. Người này cho biết từng theo dõi nam diễn viên từ lâu, nhưng khi xem Quán Nhà Haha lại cảm thấy gượng gạo, không còn tìm thấy sự thoải mái hay vui vẻ như trước. Người này cho biết cảm thấy mệt mỏi với nét diễn và lời thoại của Duy Khánh.

Một trường hợp khác cũng chia sẻ từng rất thích Duy Khánh ở Đệ Nhất Mưu Sinh, thậm chí từng viết nhiều bài để bảo vệ khi anh bị loại khỏi show đó. Thế nhưng đến với Quán Nhà Haha, người này thừa nhận không thể xem hết tập đầu tiên và phải tắt chương trình giữa chừng vì cảm thấy cách thể hiện của nam diễn viên không tự nhiên. Theo quan điểm này, nét ngây ngô, trẻ con có thể đáng yêu ở độ tuổi đôi mươi, nhưng khi đã ngoài 30 thì cảm giác mang lại có thể khác đi.

Những khoảnh khắc gây tranh cãi

Nhiều khán giả chỉ ra những tình huống cụ thể trong show khiến họ cảm thấy Duy Khánh đang cố tình diễn nét "bé dâu" ngây ngô. Đó là những lúc anh tỏ ra không nhớ căn phòng của mình trong nhà, nhí nhảnh đi mua kem, bê nước nhưng làm đổ, hay thậm chí là phục vụ khách mà không nhớ yêu cầu của họ.

Điều này mở ra cuộc thảo luận về việc liệu Duy Khánh có đang quá phụ thuộc vào một màu sắc quen thuộc hay không. Thực tế, sự hài hước trong show thực tế thường đến từ những phản ứng bất ngờ và tương tác tự nhiên. Một biểu cảm nhõng nhẽo hay câu nói ngây ngô nếu xuất hiện đúng lúc thì sẽ tạo tiếng cười, nhưng khi một kiểu thể hiện bị lặp lại quá nhiều lần qua nhiều tình huống, hiệu quả gây cười sẽ giảm dần và dễ trở nên dễ đoán, gây cảm giác sượng cho người xem.

Hai luồng ý kiến trái chiều từ netizen

Hiện tại, cộng đồng mạng chia làm hai phe rõ rệt. Một bộ phận đồng tình rằng Duy Khánh đang quá sa đà vào hình tượng nhõng nhẽo từ biểu cảm, giọng điệu đến lời thoại, giống như cách anh từng gây ấn tượng ở mùa 1. Nhóm này không mệt mỏi vì sự trẻ trung hay đáng yêu, mà vì cảm giác một màu sắc cũ đang bị lặp lại quá nhiều. Họ kỳ vọng nghệ sĩ sẽ cho thấy những khía cạnh mới linh hoạt hơn trong cách tương tác và xử lý tình huống thay vì chỉ diễn một màu.

Ở chiều ngược lại, vẫn có nhiều người yêu thích nét điệu đà, tinh nghịch và trẻ con vốn là thương hiệu của Duy Khánh. Với họ, chính những phản ứng cường điệu này mới tạo nên tiếng cười và giúp chương trình có thêm màu sắc, giúp nghệ sĩ dễ được nhận diện hơn giữa dàn người chơi đông đảo. Điều bị cho là làm quá có thể lại là nét duyên đặc trưng trong mắt người khác. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng vì đây là sản phẩm giải trí được ghi hình và biên tập nên những gì hiện lên màn ảnh chưa chắc đã phản ánh đầy đủ toàn bộ cách thể hiện của nam diễn viên trong mọi tình huống.

Cuộc tranh luận này cho thấy ranh giới giữa sự đáng yêu và gây tranh cãi là rất mỏng manh. Việc giữ được cá tính riêng nhưng vẫn phải làm mới mình để không đi vào lối mòn chính là thách thức lớn cho những gương mặt chuyên trị show thực tế như Duy Khánh. Liệu chúng ta nên ủng hộ sự nhất quán trong hình tượng hay mong đợi một cú 'lột xác' từ nam diễn viên?