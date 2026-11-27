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Nhật Kim Anh vừa chính thức đánh dấu sự trở lại với điện ảnh qua bộ phim Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ. Sau khoảng ba năm vắng bóng, nữ diễn viên chọn thể loại kinh dị với phân loại T18 để tái xuất. Dịp ra mắt phim, cô không ngần ngại trải lòng về cuộc sống hiện tại, đặc biệt là mối quan hệ với chồng cũ là doanh nhân Bửu Lộc và gia đình anh.

Từ những hiểu lầm đến tình bạn

Nhật Kim Anh và Bửu Lộc kết hôn năm 2014 nhưng sau đó ly hôn vào năm 2019. Nhìn lại quãng thời gian hậu chia tay, cô thừa nhận lúc đó cả hai còn non nớt và bồng bột, dẫn đến nhiều khúc mắc và căng thẳng. Tuy nhiên, theo thời gian, mọi chuyện đã dần lắng xuống. Hiện tại, khi Bửu Lộc đã có gia đình riêng và Nhật Kim Anh cũng có bé Julia, cả hai chọn cách đối xử với nhau thoải mái như những người bạn.

Mục tiêu chung lớn nhất của họ bây giờ là cùng chăm sóc bé Bửu Long (tên thân mật là Tin). Bé Bửu Long hiện 12 tuổi, sống cùng bố và ông bà nội tại Cần Thơ, trong khi Nhật Kim Anh sinh sống và làm việc tại TP HCM. Diễn viên cho rằng những mâu thuẫn trước đây thực chất xuất phát từ tình thương dành cho con cháu, chỉ là cách thể hiện vô tình khiến mọi người hiểu lầm. Đến nay, mối quan hệ giữa họ đã trở nên gần gũi và nhẹ nhàng hơn.

Sự gắn kết đặc biệt với bố mẹ chồng cũ

Một chi tiết gây bất ngờ là tình cảm giữa Nhật Kim Anh và bố mẹ chồng cũ. Cô chia sẻ rằng ông bà rất thương cô và đặc biệt dành nhiều tình cảm cho bé Julia, sinh năm 2025. Để duy trì sự gắn kết như một gia đình, Nhật Kim Anh hướng dẫn bé Julia gọi bố mẹ Bửu Lộc là ông bà nội.

Minh chứng rõ nhất cho sự hòa thuận này là vào tháng 9, cô đã đưa con gái về Cần Thơ để mừng sinh nhật 12 tuổi của bé Tin. Nhật Kim Anh cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến cảnh bố mẹ Bửu Lộc bồng bế và cưng nựng bé Julia.

Tái xuất với vai diễn đầy tổn thương

Với Nhật Kim Anh, tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985 tại Thanh Hóa, cô vốn là gương mặt đa năng khi hoạt động cả trong ca hát lẫn diễn xuất. Khán giả từng nhớ đến cô qua các ca khúc như Lâu đài cát, Mưa đã tạnh hay những bộ phim như Long thành cầm giả ca, Tiếng sét trong mưa và Vua bánh mì. Đỉnh cao là năm 2010, cô đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Bên cạnh nghệ thuật, cô còn lấn sân sang kinh doanh.

Trong phim Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ do Jack Carry On đạo diễn, Nhật Kim Anh vào vai Hạnh. Đây là một nhân vật đầy bi kịch, một người mẹ bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân với nhiều tổn thương và phải đối mặt với những biến cố liên quan đến con trai tên Hiếu (do Khương Lê đóng). Phim còn có sự góp mặt của Minh Hằng và Rima Thanh Vy, dự kiến sẽ khởi chiếu từ ngày 2/12.