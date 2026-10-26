Chi Pu thẳng thắn đáp trả tin đồn hẹn hò thiếu gia: Giá trị phụ nữ không nằm ở người đàn ông bên cạnh

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Chi Pu vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi lên tiếng về những tin đồn tình cảm liên quan đến một thiếu gia giàu có. Không chỉ đơn giản là phủ nhận, nữ nghệ sĩ sinh năm 1993 còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm về giá trị của người phụ nữ trong cuộc sống. Trên trang cá nhân, cô viết: "Chi luôn tin rằng giá trị của một người phụ nữ không nên được định nghĩa bởi người đàn ông bên cạnh cô ấy, hay bởi việc cô ấy được ai lựa chọn".

Ở tuổi 33, Chi Pu vẫn chưa kết hôn và chưa sinh con. Dù sở hữu sự nghiệp rực rỡ cùng điều kiện vật chất đầy đủ, cô vẫn dành chủ yếu thời gian cho công việc.

Từ hot girl đến nghệ sĩ đa năng

Chi Pu, tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh ngày 14/6/1993 tại Hà Nội. Những bước chân đầu tiên vào showbiz của cô bắt đầu từ danh xưng hot girl sau khi lọt Top 20 Miss Teen Vietnam 2009. Tuy nhiên, không muốn dừng lại ở vẻ ngoài, cô đã chuyển hướng sang diễn xuất và để lại dấu ấn qua các dự án như sitcom 5S Online, phim truyền hình Giọt nước rơi và phim điện ảnh Yêu.

Đặc biệt, năm 2014, Chi Pu còn lấn sân sang vai trò sản xuất với phim ngắn Cô gái trên tầng thượng. Tác phẩm này đã giúp cô khẳng định năng lực khi giành giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục phim ngắn. Chính những nỗ lực không ngừng này đã giúp cô xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, thoát ly khỏi cái mác hot girl ban đầu.

Bước ngoặt âm nhạc và hành trình vươn tầm quốc tế

Năm 2017, Chi Pu chính thức gia nhập đường đua âm nhạc chuyên nghiệp với MV Từ hôm nay (Feel Like Ooh). Thời điểm đó, quyết định này đã tạo ra những làn sóng tranh luận trái chiều, đặc biệt là về năng lực ca hát của cô. Bất chấp những ý kiến trái chiều, nữ nghệ sĩ vẫn kiên trì theo đuổi đam mê và lần lượt ra mắt các sản phẩm như Anh ơi ở lại, Đóa hoa hồng và Mời anh vào team em.

Một dấu mốc chói lọi trong sự nghiệp của Chi Pu là khi cô tham gia chương trình truyền hình thực tế Đạp gió 2023 tại Trung Quốc vào năm 2023. Bằng sự tự tin, khả năng vũ đạo và trình diễn ấn tượng, cô đã xuất sắc giành vị trí thứ 6 chung cuộc. Thành công này không chỉ là một con số, mà là bước đệm quan trọng giúp cô mở rộng hoạt động nghệ thuật sang thị trường quốc tế. Sau chương trình, cô tiếp tục xuất hiện trong nhiều hoạt động giải trí tại Trung Quốc, song song với việc phát triển kinh doanh riêng và quay trở lại với các vai diễn điện ảnh.

Những thăng trầm trong chuyện tình cảm

Nhìn lại đời tư, Chi Pu từng có một mối tình kéo dài khoảng 3 năm với ca sĩ Cường Seven, kéo dài từ năm 2010 đến năm 2013. Sau khi chia tay, cô vướng tin đồn tình cảm với một số người nổi tiếng. Một trong số đó là Gil Lê, dù cả hai chưa bao giờ công khai xác nhận mối quan hệ này.

Không dừng lại ở đó, Chi Pu cũng từng bị đồn đoán hẹn hò với nam diễn viên Hàn Quốc Jin Ju Hyung sau khi hai người hợp tác trong một dự án âm nhạc. Đối với những ồn ào về đời tư, quan điểm của Chi Pu khá nhất quán: cô chọn cách giữ im lặng hoặc chỉ lên tiếng làm rõ khi thực sự cần thiết.