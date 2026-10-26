Ca sĩ Phúc Anh ra MV Mẹ cò, lấn sân làm đạo diễn sau khi lập kỷ lục Việt Nam

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Ngày 25.10, ca sĩ Phúc Anh chính thức ra mắt MV Mẹ cò. Đây là một cột mốc đáng chú ý vì lần đầu tiên nữ ca sĩ thử sức ở cả hai vai trò đạo diễn và biên kịch. Với dự án này, cô chọn kể câu chuyện về người mẹ tảo tần vùng quê Nam bộ, nơi lòng hiếu thảo và tình yêu thương được nối tiếp qua nhiều thế hệ.

Bước tiến mới trong chất liệu âm nhạc

Ở phương diện âm nhạc, Mẹ cò cho thấy Phúc Anh tiếp tục theo đuổi và củng cố chất liệu cinematic (điện ảnh) mà cô đã định hướng thời gian qua. Bài hát sở hữu giai điệu sâu lắng cùng ca từ da diết, nhằm dẫn dắt người nghe trở về với những ký ức thân thuộc về gia đình, đặc biệt là những hy sinh thầm lặng của người mẹ mà thường chỉ khi trưởng thành con cái mới thấu hiểu hết.

Điểm nhấn cảm xúc xuyên suốt tác phẩm là hình tượng con cò. Phúc Anh chọn biểu tượng này làm điểm tựa cảm xúc, gợi nhắc một biểu tượng đã hiện diện từ lâu trong ca dao, dân ca và những lời ru của người Việt.

Lồng ghép văn hóa Khmer Nam bộ vào nghệ thuật

Không chỉ là câu chuyện về lòng hiếu thảo, MV Mẹ cò còn là không gian nghệ thuật lồng ghép những nét văn hóa đặc trưng của người Khmer Nam bộ. Sự xuất hiện của những mái chùa cùng các nếp sinh hoạt đời thường không đơn thuần là phông nền mà gắn bó chặt chẽ với diễn biến câu chuyện, giúp tái hiện chân thực bối cảnh bản địa.

Thông qua Mẹ cò, Phúc Anh muốn mở rộng tinh thần của dự án 54 dân tộc Việt Nam sang một chặng đường mới. Đó là nơi sự đa dạng văn hóa tiếp tục được khám phá qua những câu chuyện có tính kết nối cao, khiến các giá trị truyền thống trở nên gần gũi hơn với khán giả hiện đại.

Chia sẻ về món quà âm nhạc dành cho những người mẹ và người con, Phúc Anh nói: “Nếu những yêu thương chưa kịp nói thành lời, đó chẳng phải điều dang dở hay kết thúc, mà chúng ta sẽ có cơ hội thực hành tình yêu thương vượt trên cả ngôn ngữ”.

Nhìn lại hành trình kỷ lục với 54 dân tộc Việt Nam

Trước khi ra mắt Mẹ cò, ca sĩ Phúc Anh đã hoàn thành dự án 54 dân tộc Việt Nam. Đây là hành trình kết hợp giữa âm nhạc với việc gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa giá trị nhân văn. Trong suốt chuyến đi, nữ ca sĩ đã ghi lại những câu chuyện chân thực về đời sống bản địa cũng như con người tại nhiều địa phương.

Bên cạnh mục tiêu nghệ thuật, dự án còn mang tính cộng đồng cao khi Phúc Anh triển khai các hoạt động trao quà hỗ trợ và học bổng cho trẻ em và người dân tại nhiều nơi. Thành quả của hành trình này còn được cụ thể hóa qua chuỗi MV như 54 dân tộc Việt Nam, Trẻ vùng cao và Ta từ đâu tới.

Đặc biệt, dấu ấn đậm nét nhất của dự án chính là bức tranh Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam, tác phẩm đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập kỷ lục.