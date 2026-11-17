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¡Soltó la bomba! Andreina Álvarez, la recordada "La Chupetera", confirmó que se despidió de Canal I, la planta televisiva donde estuvo por dos años en el magazine "¿Y qué hay de nuevo?". La noticia, que agarró a la audiencia desprevenida, generó un montón de mensajes de apoyo de sus colegas y amigos del medio.

Sin andarse con rodeos, la criolla contó en un video que publicó en sus redes sociales que en esos dos años vivió momentos increíbles y se metió en todo: producción, dirección y creación de contenido. Siempre, según ella, con la mejor energía para dar un programa lleno de talento, diversión e información.

Pero, ojo, no todo fue color de rosa. Andreina fue clara al decir que la rutina y varios episodios poco agradables la llevaron a cerrar ese ciclo. Y aquí es donde la cosa se puso seria: dejó ver que la gran mayoría de los trabajadores del canal están muy descontentos con las condiciones laborales, y que a muchos solo los mueve el amor al arte.

Ella misma lo dijo sin tapujos: “Desde hace tiempo la rutina se transformó. La gran mayoría está muy descontenta, pero guardan silencio por temor a ser desplazados de sus labores”. ¡Qué fuerte! Con esto, Andreina no solo confirmó su partida, sino que también puso el dedo en la llaga sobre la situación interna del canal.

Y para cortar de raíz cualquier chisme, Álvarez desmintió que su renuncia al canal, ubicado en Boleíta, fuera por falta de pagos, como ya se andaba especulando en la calle y en las redes. “Yo no comparto, ni jamás compartiré, esa normalidad que disimula las carencias”, soltó con esa tranquilidad que la caracteriza, dejando claro que no es de las que aguanta cosas raras.

Andreina, quien antes de regresar al país y ser recibida con cariño por el público vivió en Miami, Estados Unidos, dejó claro que sigue apostando al talento venezolano. Manifestó su deseo de seguir impulsando la industria televisiva con respeto y responsabilidad. Con esa energía, no dudamos que pronto la veremos montada en otro proyecto. ¿Será en la pantalla chica o nos sorprenderá con algo más?