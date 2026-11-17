Famosos

¡Caracas se rindió ante el despecho y el vallenato de Nelson Velásquez el viernes 13 de noviembre! La Terraza del CCCT se convirtió en el epicentro de una fiesta de emociones que estuvo a reventar. No cabía un alma más, y es que cuando "La Voz de Cristal" llama, la gente responde con el corazón en la mano y la garganta lista para cantar a grito herido. Fue una "Noche de amor y despecho" que no dejó a nadie indiferente, ¡un verdadero bálsamo para el alma!

Desde las primeras horas, la movida en el CCCT era palpable. Los asistentes no solo querían escuchar música, querían vivir una experiencia, y la producción se aseguró de que así fuera. Con un ambiente inmersivo que te envolvía desde que ponías un pie en el recinto y una tarima especial de 180 grados, diseñada para que te sintieras en primera fila sin importar dónde estuvieras. ¡Imagínate la vibra de tener a tu ídolo tan cerca! Definitivamente, Total Show y PPG se lucieron para que cada detalle contara.

El momento cumbre llegó cuando Nelson Velásquez, acompañado de su banda en vivo, se adueñó del escenario. Y con esa voz única, que es como cristal pero te atraviesa el pecho, se paseó por sus más de 20 años de carrera. Revivió esos clásicos inolvidables de "Los Inquietos del Vallenato" y sus temas como solista que ya son himnos para más de uno. Fueron más de dos horas donde el carisma del intérprete se apoderó de todos, conversando y conectando con un público caraqueño que lo ovacionó de pie.

La gente coreó a todo pulmón cada verso, cada estrofa, demostrando por qué Velásquez sigue siendo un referente indiscutible del género en Venezuela. ¿Quién no ha desahogado un guayabo con "Nunca niegues que te amo" o "Ajena"? También sonaron a viva voz "Ven y dime", "Volver", "Casualidad" y "Entrégame tu amor", haciendo de la noche un karaoke gigante donde cada asistente dejó el alma.

Y como si fuera poco, el talento venezolano también se hizo presente para elevar aún más el nivel de la noche. Yenifer Mora, Araima Amézquita, Ámbar García y Las Musas del Vallenato fusionaron lo mejor de nuestra música llanera con el vallenato, creando un show de alto calibre que mantuvo la energía a tope de principio a fin. Un ensamble perfecto que demostró la riqueza musical de nuestra región.

La verdad es que eventos así, donde la música es la protagonista y la conexión con el público es total, son los que se quedan grabados en la memoria. Total Show hizo que todo fluyera con normalidad, y gracias a la producción de PPG, esta "Noche de amor y despecho" del viernes 13 de noviembre se convirtió en una joya para las miles de personas que asistieron. ¿Quién más está listo para la próxima dosis de vallenato corta-venas?