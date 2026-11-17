Espectáculos

¡Atención, atención! Se prendió el rancho para el merenguero Wilfrido Vargas y su empresa, Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. Les tocó aflojar el bolsillo, y no precisamente para una promoción. Un tribunal ha dictaminado que tendrán que desembolsar la nada despreciable suma de RD$14 millones. ¿La razón? La justicia reconoció al músico Juan Valdez Ybet como coautor de “El baile del perrito”, un éxito musical.

El tribunal reconoció la participación de Juan Valdez Ybet como coautor del tema, y la indemnización de RD$14 millones deberá pagarse a él.