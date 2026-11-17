Espectáculos

El pasado viernes por la noche, el hotel Caribe Hilton en San Juan fue el escenario del desfile "Beauty and the Beach", una de las actividades que prometía ser el plato fuerte de la celebración del 75 aniversario de Miss Universe en Puerto Rico. Sin embargo, la Organización de Miss Universe (MUO) no se lo pensó dos veces y este sábado se desligó por completo de la producción y ejecución del evento, luego de que llovieran críticas por los retrasos, la logística y cómo se desarrolló toda la actividad.

¡Un evento que nadie esperaba!

En un comunicado escrito, la MUO le echó la culpa de frente a Magali Febles y su compañía, quienes estaban a cargo de producir el show. Confirmaron que el resultado estuvo muy por debajo de los estándares de calidad que la marca Miss Universe exige. La organización fue clarita como el agua: "Lamentablemente, el evento no cumplió con los estándares de excelencia y profesionalismo que la Organización de Miss Universe espera de cualquier actividad asociada con su nombre". ¡Imagínense el tamaño del chismecito!

La cosa es que la pasarela, que fue anunciada como una de las actividades oficiales, empezó con ¡aproximadamente dos horas y media de retraso! Y como si fuera poco, aunque al principio se había promocionado la participación de las 116 candidatas que compiten por la corona, finalmente desfilaron solo unas setenta delegadas. Esto, obviamente, dejó a los seguidores del certamen con la boca abierta y un montón de preguntas.

Varias candidatas ya habían adelantado que no iban a participar por otros compromisos dentro de su agenda de concentración. Entre ellas figuró nuestra Miss Venezuela, Clara Vegas, quien explicó que tenía programada una sesión fotográfica. La MUO aclaró que ellos suelen autorizar a productores independientes, empresas privadas y patrocinadores a organizar actividades usando el nombre Miss Universe, con la idea de promover el turismo, destacar los atractivos del país anfitrión y contribuir a su desarrollo económico. Pero dejaron muy claro que esa autorización viene con la expectativa de que los productores cumplan con sus estándares de calidad y profesionalismo.

Recalcaron que el evento fue organizado y producido de manera independiente por Magali Febles y su compañía, que adquirió los derechos para producir la actividad bajo el nombre de Miss Universe. La entidad sostuvo que depositó en la productora independiente la responsabilidad de ofrecer una experiencia a la altura del prestigio de la competencia internacional. Enfatizó que todos los aspectos de la planificación, organización, producción y ejecución fueron responsabilidad exclusiva de la productora independiente. Además, la organización aseguró que varias situaciones que ocurrieron durante la actividad estuvieron fuera de su control y se debieron a decisiones tomadas sin su participación ni aprobación. La Organización de Miss Universe insistió en que no estuvo involucrada en la administración operativa ni en la ejecución, y por eso no debe ser "considerada responsable de las decisiones, los arreglos o las circunstancias relacionadas con su organización". ¡Básicamente, se lavaron las manos!

Magali Febles da la cara (y se disculpa)

Después de todo el revuelo, Magali Febles salió a dar la cara y pidió disculpas a las candidatas por no cumplir con los estándares de seguridad en la pasarela. La empresaria expresó su pesar por el momento que vivieron las reinas y les envió un mensaje lleno de admiración: "A las candidatas que tropezaron anoche durante Beauty at the Beach, les envío un abrazo y toda mi admiración por dominar el tropiezo al caminar. Lamento de corazón el momento que vivieron y comprendo la preocupación de sus allegados".

Febles alabó la serenidad con la que las participantes manejaron los incidentes, destacando el esfuerzo que implica presentarse en una pasarela internacional. "Sé cuánto trabajo hay detrás de cada salida a la pasarela. Sepan que vi la serenidad con que retomaron el paso", añadió. Contó que la idea del evento fue concebida para que las delegadas pudieran sentir el aplauso del público puertorriqueño y escuchar el apoyo a sus respectivos países.

Sobre el número de participantes, Febles aseguró que fueron setenta las candidatas que desfilaron, mientras que el resto estaba cumpliendo con otras actividades previamente programadas. Y sobre los tropezones registrados en la pasarela, explicó que se habían colocado dos alfombras sobre la arena que, "lamentablemente no llenaron los requisitos de estabilidad y seguridad". Aseguró que va a revisar los puntos donde ocurrieron los tropiezos con su equipo y el personal del hotel. Eso sí, en su comunicado, Febles no abordó directamente los señalamientos de la Organización de Miss Universe acerca de la responsabilidad exclusiva de su empresa en la producción del evento. ¡Qué curioso!

La empresaria también agradeció a las candidatas que participaron en la actividad, por la elegancia, la alegría y la personalidad con que representaron a sus países, y expresó su deseo de que estos incidentes no afecten su experiencia durante la competencia. Finalmente, ofreció disculpas al público por el retraso en el inicio del espectáculo y agradeció su paciencia. Todo esto está pasando mientras otras actividades relacionadas con Miss Universe 2026 también han provocado cuestionamientos en las redes sociales por su organización, presentación visual y logística. ¡Parece que este año el chisme viene recargado!

¿Será que Miss Universe está pasando por su peor momento logístico o solo es un mal trago que ya se pasará?