Eğlence

Netflix'in favorisi Virgin River, platformun en uzun soluklu özgün senaryolu dizisi olarak tarihe geçti. 2019'da başlayan ve Alexandra Breckenridge ile Martin Henderson'ın başrollerini paylaştığı dizi, 8. sezonun önümüzdeki yıl ekranlara gelmesine daha aylar varken şimdiden 9. sezon onayını kapmış durumda.

Yine 10 bölümden oluşacak yeni sezonla birlikte toplam bölüm sayısı 94'e ulaşacak. Bu sayı onu, Jane Fonda ve Lily Tomlin'in başrollerinde olduğu Grace and Frankie ile eşitliyor. Grace and Frankie bölümleri 30 dakikalıktı; Virgin River ise bir saatlik bölümlerden oluşuyor.

Robyn Carr'ın aşk romanlarından uyarlanan hikayede, Los Angeles'tan Virgin River'a taşınan hemşire Mel'in, yerel bar sahibi Jack ile yaşadığı aşkı izliyoruz. Deadline'ın haberine göre dizi, düşük bütçeli olması sayesinde Netflix için sürdürülebilir bir proje. Kanada'daki çekimlerin düşük maliyetli olması, dublör ve özel efektlere pek ihtiyaç duyulmaması projeyi Netflix için oldukça sürdürülebilir kılıyor.

Tabii her uzun soluklu dizide olduğu gibi burada da vedalar var. 8. sezon öncesinde Mike karakterini canlandıran Marco Grazzini ve Charmaine rolündeki Lauren Hammersley kadrodan ayrıldı. Öte yandan Natasha Calis'in canlandırdığı Dr. Astrid'in 9. sezonda düzenli kadroya geçme ihtimali var. Daha önce Grayson Gurnsey ve Mark Ghanimé de diziye veda eden isimler arasındaydı.

Dizi sorumlusu Patrick Sean Smith, ayrılan karakterlerin hikayeleri sona erdikçe yeni kişilerin gelmesinin gerektiğini ancak hayranların bu karakterleri gelecekte tekrar görebileceğini belirtti.

Romantik dramaların bu kadar sevildiğini biliyorduk ama 9 sezon ne demek? Mel ve Jack'in aşkı bizi nereye kadar götürür dersiniz?